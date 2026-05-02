به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برگزاری راهپیمایی «روز جهانی کارگر» در شهر «پاریس» تظاهرکنندگان با ادای احترام به کارگران شهید ایران در جنگ اخیر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این تظاهرات که در اول ماه مه برگزار شد، معترضان با حمل پلاکاردها و سردادن شعارهایی، جنایت آمریکا و اسرائیل را نمونه‌ای از سیاست‌های امپریالیستی علیه ملت‌ها توصیف کردند.

برخی از شرکت‌کنندگان در گفت‌وگو با رسانه‌ها، این حملات را نشانه‌ای از ماهیت واقعی نظام سلطه دانسته و تأکید کردند که ادعاهای غرب درباره «اقدامات بشردوستانه» همواره در تضاد با واقعیت‌های میدانی بوده است. آنان با اشاره به هدف قرار گرفتن مراکز غیرنظامی از جمله مدارس، این اقدامات را مصداق کشتار مردم و جلوگیری از زندگی و کار عادی در ایران عنوان کردند.

در این میان، برخی دیگر از معترضان با تأکید بر جایگاه ایران در حمایت از مسئله فلسطین، حضور خود در این راهپیمایی را ناشی از احساس مسئولیت انسانی دانستند.

یکی از شرکت‌کنندگان که خود را مسیحی معرفی کرد، اعلام کرد که دفاع ایران از آرمان‌های انسانی و حمایت از فلسطین، انگیزه‌ای برای اعلام همبستگی با این کشور بوده است.

راهپیمایی روز کارگر در پاریس در حالی با پیام‌های پررنگ حمایت از ایران همراه شد که شرکت‌کنندگان از ملیت‌ها و پیشینه‌های مختلف، بر پیوند میان مبارزات کارگری در جهان و تحولات سیاسی و نظامی بین‌المللی تأکید کردند و خواستار پایان سیاست‌های مداخله‌جویانه و جنگ‌افروزانه غرب علیه ملت‌ها شدند.

