بازگشت ۱.۶ میلیون سوری به کشورشان پس از سقوط حکومت اسد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حدود ۱.۶ میلیون سوری از زمان سقوط حکومت بشار اسد در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی به کشور خود بازگشتهاند؛ این آمار بر اساس دادههای سازمان ملل متحد منتشر شده است.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، روزنامه آلمانی «فِلت آم زونتاگ» به نقل از آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش داد که تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، حدود ۶۳۴ هزار سوری از ترکیه، ۶۲۱ هزار نفر از لبنان و ۲۸۴ هزار نفر از اردن به کشورشان بازگشتهاند.
بر اساس این گزارش، آلمان بهطور جداگانه در آمار این نهاد ذکر نشده و در دسته سایر کشورها قرار دارد که مجموعاً حدود ۶۱۰۰ نفر را شامل میشود.
طبق دادههای اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان که در فوریه گذشته منتشر شده، در سال گذشته تنها ۳۶۷۸ پناهجوی سوری از آلمان بهصورت داوطلبانه به کشور خود بازگشتهاند.
در حال حاضر بیش از ۹۰۰ هزار سوری در آلمان زندگی میکنند. از زمان سرنگونی حکومت اسد در دسامبر ۲۰۲۴، تعداد سوریهایی که برای دریافت پناهندگی در آلمان اقدام میکنند بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.
دولت آلمان اخیراً اعلام کرده که با پایان جنگ در سوریه، دلایل پناهندگی برای بسیاری از پناهجویان سوری از بین رفته است. اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان میتواند در قالب فرآیند لغو حمایت، از بین رفتن این دلایل را برای مثال در صورت تغییر شرایط کشور مبدأ، بررسی کند.
با این حال، این فرآیندها در حال حاضر بهصورت گسترده برای سوریها اجرا نمیشود و فقط در موارد خاص، مانند سفر غیرمجاز به کشور یا ارتکاب جرم، اعمال میگردد.
به نقل از این اداره، اجرای فرآیند لغو حمایت مستلزم آن است که تغییر شرایط در کشور مبدأ، اساسی، پایدار و نه موقتی باشد. همچنین هنوز مشخص نیست چه زمانی دامنه اجرای این اقدامات گسترش خواهد یافت.
در همین حال، سیاستمدارانی از حزب سوسیالدموکرات، حزب سبزها و حزب چپ در آلمان خواستار اجازه دادن به سفرهای موقت به سوریه برای بررسی امکان بازگشت شدهاند.
بر اساس قوانین فعلی آلمان، پناهجویان در صورت سفر به کشور خود ممکن است وضعیت حمایتی خود را از دست بدهند.
بحثها در آلمان درباره بازگشت پناهجویان سوری همچنین شامل افزایش کمکهای مالی برای بازگشت شده است؛ این کمکها در حال حاضر حداکثر تا ۱۰۰۰ یورو برای هر فرد بالغ تعیین شده است.
