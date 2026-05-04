به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان، در بیانیهای مهم با تأکید بر تداوم تجاوز اسرائیل به لبنان، گفت هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که حکومتش با دشمن برای مقابله با مقاومت خود همکاری کند و تنها راه عبور از بحران، وحدت داخلی و تقویت مقاومت است.
شیخ نعیم قاسم، با اشاره به شرایط حساس و خطرناک کنونی منطقه و لبنان، گفت: امروز مرحلهای تاریخی را پشت سر میگذاریم که در آن رژیم صهیونیستی با حمایت و هدایت آمریکا و همراهی کشورهای استعمارگر و وابسته، تجاوزی همهجانبه را علیه ملتها و مقاومت منطقه آغاز کرده است.
وی تأکید کرد: مقاومت لبنان و حامیانش، با وجود محدودیتهای عددی و تجهیزات، در برابر این هیولای ظلم و جنایت ایستادهاند، شهیدان را با عزت تقدیم کرده و مانع دستیابی دشمن به اهداف خود شدهاند. این پایداری، پایهگذار آیندهای آزاد و مستقل برای کشور و نسلهای آتی خواهد بود.
شیخ نعیم قاسم با استناد به آیهای از قرآن کریم («یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا…») یادآور شد که ثبات و صبر رمز پیروزی است و مقاومت لبنان با همان روح ایمان، راه خود را ادامه میدهد.
دبیرکل حزبالله افزود: هدف اصلی تجاوز دشمن، سلب حق ملتها و اشغال سرزمین است، در حالی که مقاومت برای آزادی زمین و تحقق عدالت میجنگد.
او تصریح کرد: «در لبنان هیچ آتشبسی وجود ندارد؛ بلکه ما با تجاوز مستمر آمریکایی – اسرائیلی روبرو هستیم و هیچ عبارتی نمیتواند جنایات علیه غیرنظامیان، تخریب روستاها و کشتار زنان و کودکان را توصیف کند. ما صبر میکنیم و میجنگیم، زیرا خدا با صابران است.»
شیخ نعیم قاسم با اشاره به اینکه لبنان قربانی تجاوز است، نه مهاجم، گفت: امنیت و حاکمیت لبنان باید تضمین شود. اسرائیل بهادعای امنیت شهرکهای شمال فلسطین اشغالی، توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ را هزاران بار نقض کرده و صدها غیرنظامی را کشته، هزاران خانه را ویران و مردم را آواره کرده است.
وی افزود: «ارتش لبنان بهمنظور اجرای توافق، در جنوب رود لیطانی مستقر شد. اما مقاومت از شیوههایی نو و انعطافپذیر استفاده میکند؛ مبارزان از سراسر لبنان میآیند و با تاکتیکهای چریکی، مانع تثبیت اشغالگران در مناطق متجاوز میشوند. نه خط زردی وجود دارد و نه منطقه حائل، و هیچگاه نخواهد بود.»
او با تأکید بر التزام مقاومت به آزادسازی خاک لبنان و عدم پذیرش استسلام گفت: «پیروزی ما در گرو دو عنصر است؛ قدرت مقاومت و وحدت داخلی.»
شیخ نعیم قاسم هشدار داد: «مردم نباید مقاومت را از پشت خنجر بزنند؛ این نیرو و مردمش عملکردی اسطورهای دارند که دوستان و دشمنان را شگفتزده کرده است. ما از کسی نمیخواهیم الزاماً عقاید مقاومت را بپذیرد، بلکه تنها میخواهیم در این مرحله حساس، در خدمت دشمن نباشد.»
او وظیفه دولت را حفظ وحدت ملی، دفاع از حاکمیت، حفاظت از مردم، و رسیدگی به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دانست و خواستار اجرای واقعی مفاد توافق طائف و پایبندی به قانون اساسی و همزیستی شد.
شیخ نعیم قاسم پرسید: «کدام کشور در جهان وجود دارد که حکومتش با دشمن هماهنگ شود تا مقاومتش را در برابر اشغالگری سرکوب کند؟ چنین کشوری وجود ندارد. بیایید با وحدت داخلی، اهداف دشمن را ناکام و خاک خود را آزاد کنیم.»
وی چهار عامل مؤثر در عبور از مرحله کنونی را چنین برشمرد: تداوم مقاومت، تفاهم داخلی، بهرهگیری از توافق ایران و آمریکا، و استفاده از هر فشار بینالمللی یا منطقهای علیه دشمن. به گفته او، راهحل واقعی، استسلام نیست بلکه این است که لبنان سرافراز و مستقل بماند، نه ضعیف و زیر قیمومیت دیگران.
او خاطرنشان کرد: حزبالله با هرگونه دیپلماسیای که به توقف تجاوز و اجرای توافقها بینجامد، موافق است؛ اما گفتوگوی مستقیم با اسرائیل را «تسلیم مجانی و بیثمر» خواند که تنها به سود نتانیاهو و ترامپ پیش از انتخابات میانی امریکا خواهد بود.
در پایان، شیخ نعیمقاسم خطاب به جوانان مقاومت گفت: «شما آینده عزتمند لبنان را میسازید. خون شهیدان – در صدر آنها سید شهدای امت، سید حسن نصرالله (ره)، سید هاشمی (ره) و دیگر شهدا و مجروحان – چراغ راه ما و ضامن بقا و آزادگی این سرزمین است.»
او از مردم فداکار، آوارگان و حامیان مقاومت، از همه اقشار، احزاب، نهادها، پزشکان، رسانهها و مسئولان، بهویژه برگزارکنندگان “دیدار ملی” در حمایت از مقاومت و وحدت، قدردانی نمود و گفت: «با این همگرایی، چهره واقعی لبنانِ مقاوم و متحد، برای جهان به روشنی به تصویر کشیده شد.»
