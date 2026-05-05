رقص و پایکوبی وزیر صهیونیست در حرم ابراهیمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، همراه صدها تن از شهرک‌نشینان در صحن‌های حرم ابراهیمی در شهر الخلیل (الخلیل) واقع در جنوب کرانه باختری اشغالی اقدام به رقص و پایکوبی کردند. این اقدام همزمان با برگزاری مراسم مذهبی یهودیان موسوم به «لاگ بعومر» صورت گرفته است.

بر اساس گزارش منابع رسانه‌ای از جمله خبرگزاری فلسطینی «شهاب» و رسانه‌های عبری‌زبان، اسموتریچ به همراه هزاران تن از هواداران جریان «صهیونیسم دینی» در این تجمع حضور داشته و در محوطه اطراف مسجد به جشن و پایکوبی پرداخته‌اند. تصاویر منتشرشده نیز حضور وی در میان شهرک‌نشینان و انجام حرکات موزون در نزدیکی این مکان مقدس اسلامی را نشان می‌دهد.

مراسم «لاگ بعومر» یکی از مناسبت‌های مذهبی یهودیان است که هر ساله با حضور گسترده به‌ویژه یهودیان حریدی برگزار می‌شود. در این روز، تجمعات بزرگی در اماکن مذهبی از جمله زیارتگاه «شمعون بار یوحای» در منطقه مرون برگزار می‌گردد و آیین‌هایی خاص از جمله روشن کردن آتش و جشن‌های جمعی انجام می‌شود.

در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه فلسطین آن را به‌شدت محکوم کرده و آن را در راستای ادامه روند «یهودی‌سازی» اماکن اسلامی و تغییر هویت تاریخی و دینی حرم ابراهیمی ارزیابی کرده است. این نهاد تأکید کرده که چنین اقدامات تحریک‌آمیزی می‌تواند به تشدید تنش‌ها در منطقه منجر شود.

حرم ابراهیمی در بخش قدیمی شهر الخلیل قرار دارد؛ منطقه‌ای که حدود ۴۰۰ شهرک‌نشین صهیونیست در آن سکونت دارند و برای حفاظت از آنان، حدود ۱۵۰۰ نظامی اسرائیلی مستقر شده‌اند. این منطقه از حساس‌ترین نقاط کرانه باختری به شمار می‌رود.

این رخداد در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره انتقال مدیریت حرم ابراهیمی از شهرداری فلسطینی الخلیل به شورای مذهبی شهرک «کریات اربع» منتشر شده بود؛ اقدامی که با مخالفت شدید فلسطینیان همراه شد. همچنین یادآوری کشتار سال ۱۹۹۴ در این مسجد، که طی آن ده‌ها نمازگزار مسلمان به دست یک شهرک‌نشین افراطی شهید شدند، بر حساسیت این مکان افزوده است.

