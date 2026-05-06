به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین همایش بین‌المللی «فرهنگ نقد و اخلاق مدارا در اندیشه اسلامی» با عنوان انگلیسی The Criticism Culture and Morality of Tolerance in Islamic Thought – 5th International Symposium از ۱۱ تا ۱۳ مه ۲۰۲۶ (۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) در دانشکدۀ الهیات دانشگاه آلپ ارسلان ترکیه برگزار می‌شود. این رویداد علمی در محور «دین، روش‌شناسی و آینده» شکل گرفته و تلاش دارد نگاهی نو به ظرفیت‌های تمدن اسلامی در مواجهه با مسائل روزگار معاصر ارائه دهد.

به گفته برگزارکنندگان، این همایش بستری میان‌رشته‌ای برای گفت‌وگو و تبادل نظر میان استادان، پژوهشگران و اندیشمندان از کشورهای مختلف است تا با بهره‌گیری از میراث فکری اسلام، راهکارهایی تازه برای ارتقای فرهنگ نقد، تساهل و گفت‌وگوی اخلاق‌محور در جوامع اسلامی مطرح کنند. محورهای اصلی همایش شامل مباحثی در حوزه‌های معرفت‌شناسی، ماوراءالطبیعه، فلسفه دین، حقوق اسلامی و نیز پیوند این مفاهیم با سبک زندگی مدرن است.

شرکت‌کنندگان در این همایش می‌توانند در نشست‌های ارائه مقاله، کارگاه‌های تخصصی و جلسات آزاد بحث علمی حضور یابند. به گفته مسئولان همایش، هدف اصلی این گردهمایی علمی، تقویت فرهنگ نقد سازنده در چارچوب اخلاق اسلامی و ترسیم چشم‌انداز آینده‌ای مبتنی بر مدارا و گفت‌وگو در جهان اسلام است.

برای اطلاع‌یابی از جزئیات همایش به این پیوند مراجعه فرمایید.

