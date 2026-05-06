ترکیه میزبان پنجمین همایش بین‌المللی »فرهنگ نقد و اخلاق مدارا در اندیشه اسلامی«

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰
کد مطلب: 1810515
پنجمین همایش بین‌المللی «فرهنگ نقد و اخلاق مدارا در اندیشه اسلامی» از ۱۱ تا ۱۳ مه ۲۰۲۶ (۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) به میزبانی دانشکدۀ الهیات دانشگاه آلپ ارسلان ترکیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین همایش بین‌المللی «فرهنگ نقد و اخلاق مدارا در اندیشه اسلامی» با عنوان انگلیسی The Criticism Culture and Morality of Tolerance in Islamic Thought – 5th International Symposium از ۱۱ تا ۱۳ مه ۲۰۲۶ (۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) در دانشکدۀ الهیات دانشگاه آلپ ارسلان ترکیه برگزار می‌شود. این رویداد علمی در محور «دین، روش‌شناسی و آینده» شکل گرفته و تلاش دارد نگاهی نو به ظرفیت‌های تمدن اسلامی در مواجهه با مسائل روزگار معاصر ارائه دهد.

به گفته برگزارکنندگان، این همایش بستری میان‌رشته‌ای برای گفت‌وگو و تبادل نظر میان استادان، پژوهشگران و اندیشمندان از کشورهای مختلف است تا با بهره‌گیری از میراث فکری اسلام، راهکارهایی تازه برای ارتقای فرهنگ نقد، تساهل و گفت‌وگوی اخلاق‌محور در جوامع اسلامی مطرح کنند. محورهای اصلی همایش شامل مباحثی در حوزه‌های معرفت‌شناسی، ماوراءالطبیعه، فلسفه دین، حقوق اسلامی و نیز پیوند این مفاهیم با سبک زندگی مدرن است.

شرکت‌کنندگان در این همایش می‌توانند در نشست‌های ارائه مقاله، کارگاه‌های تخصصی و جلسات آزاد بحث علمی حضور یابند. به گفته مسئولان همایش، هدف اصلی این گردهمایی علمی، تقویت فرهنگ نقد سازنده در چارچوب اخلاق اسلامی و ترسیم چشم‌انداز آینده‌ای مبتنی بر مدارا و گفت‌وگو در جهان اسلام است.

برای اطلاع‌یابی از جزئیات همایش به این پیوند مراجعه فرمایید.

