شیعیان اروپا در آلمان گرد هم آمدند؛ کنفرانس دانشگاهی »روزهای امام صادق(ع)« برگزار گردید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین دوره کنفرانس «روزهای امام جعفر صادق» به عنوان یکی از مهم‌ترین نشست سالانۀ دانشگاهی شیعیان در اروپا، به مدت سه روز در ایالت نوردراین-وستفالن آلمان برگزار شد. شعار این دوره «پنج سال پایداری؛ اکنون آینده را شکل می‌دهیم» اعلام شد.

در این رویداد، ده‌ها سخنران درباره ابعاد علمی، دینی و اخلاقی اسلام در اروپا به بحث و تبادل نظر پرداختند. برگزارکنندگان اعلام کردند محور اصلی برنامه‌ها بر مفهوم «مقاومت» از منظر الهیاتی، علمی، روان‌شناختی و آموزشی متمرکز بوده است.

تأکید بر توانمندسازی شیعیان در اروپا

یکی از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس گفت هدف از برگزاری این برنامه، توانمندسازی شیعیان در آلمان برای ایفای نقش فعال‌تر در جامعه است. او تأکید کرد تمامی بخش‌های برنامه با هدف تقویت تاب‌آوری و ایجاد ظرفیت‌های علمی و اجتماعی طراحی شده‌اند.

یکی دیگر از حاضران نیز با اشاره به شرایط مسلمانان در اروپا گفت مسلمانان، به‌ویژه شیعیان، با وضعیت دشواری روبه‌رو هستند و بسیاری از امکانات و فرصت‌ها از آنان گرفته شده است. وی افزود دانشگاهیان و نخبگان مسلمان باید همچنان متعهد بمانند، امید و انگیزه ایجاد کنند و شبکه‌های ارتباطی خود را گسترش دهند.

حضور گسترده دانشجویان و دانشگاهیان

در این کنفرانس حدود ۲۰۰ دانشجو و پژوهشگر در کارگاه‌ها، نشست‌ها و میزگردهایی با موضوعات مختلف از جمله حقوق، سلامت، تجارت، جامعه و دین شرکت کردند. برگزارکنندگان این برنامه، کنفرانس را بستری برای همگرایی و همکاری میان شیعیان و تقویت جامعه‌ای سالم توصیف کردند.

یکی از شرکت‌کنندگان که پنج سال متوالی در این رویداد حضور داشته، گفت نخستین حضورش در این کنفرانس برای او بسیار الهام‌بخش بوده و فضای برنامه باعث شده انگیزه و انرژی تازه‌ای پیدا کند.

تبدیل «روزهای امام جعفر صادق» به رویدادی محوری

این رویداد همچنین فرصتی برای معرفی کسب‌وکارهای کوچک و مستقل شیعی در آلمان، از جمله فروشندگان کتاب و صنایع دستی، فراهم کرد. برگزارکنندگان اعلام کردند «روزهای امام جعفر صادق(ع)» طی پنج سال گذشته به یکی از تاریخ‌های مهم تقویم شیعیان در آلمان و فراتر از آن تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، این نخستین بار بود که کنفرانس خارج از شهر هامبورگ برگزار می‌شد؛ موضوعی که به گفتۀ برگزارکنندگان، نشان‌دهندۀ گسترش شبکۀ علمی شیعیان و همچنین پایداری جامعۀ شیعه در برابر فشارهای فزایندۀ دولتی در اروپا است.

