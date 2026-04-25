به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ براساس روایت منابع محلی در استان فاریاب افغانستان، گروه طالبان اخیراً اقدام به توزیع تذکره برای شماری از کوچی‌ها در شهرستان اندخوی افغانستان کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته باشندگان محل، بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته و واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.

گزارش‌هایی که روز شنبه، ۵ اردیبهشت منتشر شده، نشان می‌دهد که علاوه بر اعتراضات میدانی باشندگان محل، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است.

بشیر احمد تینج، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی، در واکنش به این رویداد گفته است که طالبان در استان فاریاب افغانستان در حال اجرای برنامه‌های جابه‌جایی قومی هستند. او هشدار داده که ادامه این روند می‌تواند به اعتراضات گسترده در مناطق مختلف کشور منجر شود.

در همین حال، نقیب‌الله فایق، استاندار پیشین استان فاریاب افغانستان، نیز اعلام کرده که طالبان روند توزیع تذکره و واگذاری زمین را در شهرستان‌های قرمقول و دولت‌آباد آغاز کرده‌اند. به گفته او، در برخی موارد تا ۱۰۰ جریب (واحد اندازه‌گیری) زمین به افراد داده می‌شود؛ اقدامی که به باور او بخشی از تغییرات هدفمند جمعیتی در شمال افغانستان است.

راحله دوستم، سناتور پیشین افغانستان، نیز در نشستی در ترکیه نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و گفته است که در برخی مناطق فاریاب، کوچ اجباری و تصاحب زمین‌ها باعث نگرانی جدی مردم شده است. او تأکید کرده که طالبان با تشدید سیاست‌های قومی و زبانی، در پی تغییر بافت جمعیتی شمال کشور هستند.

هم‌زمان، منابع محلی پیش‌تر گزارش داده بودند که عبدالاحد فضلی، استاندار طالبان در استان فاریاب افغانستان، بر مسوولان توزیع تذکره در شهرستان‌های چهارگانه اندخوی فشار وارد کرده تا برای برخی افراد کوچی تذکره صادر کنند.

در واکنش به این روند، شماری از باشندگان محل در برابر ساختمان اداره شهرستان قرمقول افغانستان دست به اعتراض زده و خواستار توقف فوری این اقدام شده‌اند. آنان می‌گویند که توزیع تذکره بدون طی مراحل قانونی و واگذاری زمین به افراد غیر بومی، می‌تواند تعادل اجتماعی و قومی منطقه را برهم بزند.

این در حالی است که منتقدان می‌گویند طالبان پس از تسلط بر افغانستان، در موارد متعددی متهم به حمایت از جابه‌جایی افراد غیر بومی و محدودسازی نقش اقوام دیگر در برخی ولایت‌ها شده‌اند؛ موضوعی که به باور آنان می‌تواند پیامدهای گسترده سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد.

