جدیدترین گزارش جمعیت الوفاق بحرین از سرکوب شیعیان؛ بازداشت بیش از ۳۰۰ بحرینی + اسامی ۴۱ عالم دینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از ابتدای جنگ رمضان تاکنون رژیم آل‌خلیفه اقدامات سرکوبگرایانه خود را علیه مردم و شیعیان بحرین چند برابر کرده است. بازداشت‌های بدون دلیل و شکنجه بازداشت‌شدگان و شهادت دلخراش یکی از جوانان بحرینی تنها برگی از جنایات رژیم آل‌خلیفه در این ایام بوده است.

اما از شب گذشته تاکنون بر اساس گزارش منابع آگاه ده‌ها عالم بحرینی بازداشت شدند و از سرنوشت این علما تاکنون خبری در دست نیست.

به گزارش جمعیت الوفاق بحرین نیروهای امنیتی این کشور در ادامه موج سنگین بازداشت شیعیان، از نیمه شب گذشته تاکنون (۳ مه ۲۰۲۶) با حمله به منازل، ده ها تن از روحانیون برجسته این کشور را بازداشت‌ کرده‌اند.

تا بدین لحظه تعداد علمای شیعه بازداشت‌شده به ۴۱ نفر رسیده است و از مکان و چگونگی بازداشت آنها اطلاعی در دسترس نیست. همزمان وزارت کشور بحرین اعلام کرد که ۴۱ نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده است.

گفتنی است؛ بازداشت علمای بحرین از دوهفته پیش با بازداشت آیت‌الله سید مجید المشعل رئیس شورای علمای بحرین آغاز شد. این بازداشت ها در پی جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای آغاز شد. بحرین شهروندان این کشور به خصوص شیعیان را بعلت محکوم نمودن این حملات و ابراز همدردی و همبستگی با ایران مورد بازداشت‌ قرار داده و آنها را متهم به جاسوسی و خیانت به وطنشان بحرین می‌نماید.

بر اساس این گزارش، تاکنون بیش از ۳۰۰ بحرینی در این اقدامات امنیتی لجام گسیخته بازداشت شده اند که یک نفر از آنان به نام محمد الموسوی زیر شکنجه بازجویی به شهادت رسید و سرنوشت بسیار از آنان تا کنون نامشخص بوده و چندین نفر نیز به تحمل حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند.

اسامی علمای بازداشت شده تا بدین لحظه:

۱. آیة الله الشیخ محمد صنقور

۲. آیة الله الشیخ علی الصددی

۳. آیة الله الشیخ محمود العالی

۴. الشیخ علی رحمه

۵. الشیخ محمد جواد الشهابی

۶. الشیخ باقر الحواج

۷. الشیخ علی المتغوی

۸. الشیخ جاسم المؤمن

۹. الشیخ علی حمیدان

۱۰. الشیخ محمود عاشور الصددی

۱۱. الشیخ رضی القفاص

۱۲. الشیخ حامد عاشور

۱۳. الشیخ صادق العافیة

۱۴. الشیخ فاضل الزاکی

۱۵. الشیخ هانی البناء

۱۶. الشیخ منیر المعتوق

۱۷. الشیخ جاسم الخیاط

۱۸. الشیخ جمیل العالی

۱۹. الشیخ محمد الخرسی

۲۰. الشیخ غازی السماک

۲۱. الشیخ عیسی المؤمن

۲۲. الشیخ أیوب البحرانی

۲۴. الشیخ رائد الستری

۲۵. السید محمد هادی الغریفی

۲۶. الشیخ علی ناجی

۲۷. الشیخ علی حسن الصبیعی

۲۸. السید صادق المالکی

۲۹. الشیخ حسین المحروس

۳۰. السید هانی المعلم

۳۱. الشیخ علی سلیم

۳۲. السید أحمد الغریفی

۳۳. الشیخ علی سند

۳۴. السید حسین الکرانی

۳۵. السید طالب محمد

۳۶. الشیخ محمود الصددی

۳۷. الشیخ صادق الدرازی

۳۸. الشیخ عبد الحسین العکری

۳۹. الشیخ فؤاد مبارک

۴۰. السید موسی الوداعی

۴۱. السید حمید صنقور

