به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)- ابنا- از ابتدای جنگ رمضان سرکوبگری کشورهای عربی خلیج فارس علیه شهروندان علما و چهره های برجسته شیعی افزایش پیدا کرد. بازداشت و شکنجه و سلب تابعیت در شرایط جنگ از دید ناظران بین المللی مغفول ماند و حاکمان خلیجی بیشتر از گذشته شرایط اختناق و سرکوبگری را علیه مردم مظلوم منطقه که مخالف با حضور اشغالگران آمریکایی در کشورهایشان هستند را افزایش دادند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «سید عباس شبر» معتقد است سریال بازداشت های علمای دینی از ابتدای جنگ رمضان آغاز شده و تنها مختص بحرین نیست بلکه ده ها عالم دینی و شخصیت برجسته به جرم مخالفت با حضور پایگاه های آمریکایی در کشورشان هم اکنون در زندان های کشورهای خلیجی به سر می برند و رهایی آنها نیازمند بیداری جامعه بین الملل از خواب سنگین خود است.

ابنا: لطفا از بازداشت‌های اخیر در بحرین و جزییات آن و مهمترین دلیل اقدامات سرکوبگرایانه در بحرین توضیح دهید.

نهم می ۲۰۲۶ دستگاه امنیتی بحرین یورش و تجسس خانگی و بازداشت های گسترده و بی سابقه ای را اجرا کرد که حداقل ۴۰ نفر از علمای دینی شیعه بازداشت شدند که در بین آنها فقهایی در جایگاه آیت الله و نمایندگان مراجع دینی و شخصیت های برجسته دینی هستند آن هم در عملیاتی که از آن به عنوان بزرگترین عملیات طی دهه های اخیر توصیف شد.

بازداشت‌های هدفمند علما از روز ترور شهید آیت‌الله خامنه‌ای آغاز شد

این بازداشت ها بدون برنامه ریزی و از سر فراغت نبود، بلکه در راستای بهره برداری هدفمند و سیستماتیک جنگ آمریکایی اسراییلی علیه ایران انجام شد. این بازداشت ها از ۲۸ فوریه با ترور شهید آیت الله سید علی خامنه ای با هدف تحقیر محیط حامیان محور مقاومت و تضعیف آنها از طریق بازداشت ، آغاز شد و به طور ویژه پاکسازی علمای مذهب جعفری کسانی که شامل مراجع دینی هستند و موضع آشکاری برای مخالفت با حضور پایگاه های نظامی در خلیج فارس دارند.

در لیست بازداشت شدگان اسامی بزرگی که نشانگر ستون فقران مرجعیت دینی در بحرین هستند؛ از جمله آیت الله الشیخ محمد صنقور، وآیت الله الشیخ محمود العالی، وآیت الله الشیخ علی الصددی، والعلامة السید مجید المشعل رئیس شورای علما در حکومت بحرین و محمد تقی و عبدالحکیم فرزندان آیت الله شیخ عیسی قاسم (دام ظله) در کنار ده ها نفر از علمای دین و خطبای جمعه و امامان جماعات و فعالین.

بر اساس گزارشات متعدد این عملیات تجاوزکارانه به شیوه تحریک آمیز انجام شده و بدون اینکه به ساکنان خانه توضیح دهند، چرا بازجویی و تجسس انجام می شود و همچنین کتب خطی و فقهی و دارایی ها از منازل علما مصادره شده است. بر اساس توجیهات وزارت کشور بحرین این بازداشت ها کسانی را شامل شده که مرتبط با سپاه پاسداران ایران و دارای تفکر ولایت فقیه بودند و بر اساس این ادعا بازداشت شدگان در حال برنامه ریزی برای اعمال خرابکارانه بودند، اما ناظران معتقدند این تهمت مسبوق به سابقه در حملات مشابه در بحرین و کشورهای خلیجی دیگر است بدون آنکه این ادعاها در دادگاهی عادلانه ثابت شود.

این تهمت تنها به این علمای وابسته به مذهب جعفری روا داده شده چرا که موضعشان مخالفت با حضور پایگاه های نظامی آمریکایی و اسراییلی در خلیج فارس است و این از نظر رژیم بحرین و کشورهای خلیج فارس خیانت به وطن است.

این بازداشت ها تنها جدا در سطح منطقه ای نبود، بلکه با آغاز جنگ علیه ایران انجام شد و بحرین به سرعت حمایت کامل خود را از آمریکا و اسرائیل اعلام کرد و اجازه داد آنها از پایگاه های نظامی اش به عنوان ناوگان پنجم دریایی در عملیات علیه ایران استفاده کنند و در مقابل علمای مذهب جعفری در بحرین و سایر کشورهای خلیج فارس جرات بیشتری برای مخالفت با این نقش حکومت پیدا کردند از این نظر که تبدیل خلیج فارس به سکویی برای حمله به ایران امنیت سراسر منطقه را تهدید می کند بنابراین آنها به شکل نظامند مورد هدف قرار گرفتند از سلب تابعیت ۶۹ نفر به همراه تمام خانواده شان که در میان آنها کودکان هم بودند و این اقدام که از سوی مخالفان حکومت به اعدام روحی و معنوی توصیف شده از چند هفته قبل آغاز شد تا بازداشت گروهی و دسته جمعی علما در روز گذشته و پیش از این نیز یکی از شهروندان به نام محمد الموسوی زیر شکنجه های مزدوران آل خلیفه به شهادت رسید که بر اساس گزارش های مستقل پزشکی بر پیکر او آثار شکنجه آشکار بود.

ابنا: آیا گزارشاتی از بازداشت علما و خواص در کشورهای خلیج فارس به جرم مخالفت با اشغالگری آمریکا وجود دارد؟

آنچه در بحرین اتفاق می افتد به صورت جدا و منقطع نیست بکه نمایانگر شیوه واحد خلیجی است از جمله در سعودی ۶ عالم دینی از قطیف و احسا به شکل مستقیم در جنگ بازداشت شدند و همچنان ۲۶ عالم حکم های طولانی مدت دارند و در امارات نیز به طور جداگانه سلول ایرانی بر اساس ادعای آنها ۲۷ نفر از ائمه جماعات و خطبا بازداشت شدند که از جمله آنها شیخ غدیر آل رستم و سید عدنان الغریفی و شیخ علی هندی و سید صادق لاری و در کویت اسامی علما درج شده از علمای برجسته در لیست های امنیتی همراه با پویش مشهور رسانه ای به اتهام دروغ های بزرگ پر طمطراق جمع کردن اموال با اسامی دینی.

.

.

این روش های تکراری انعکاس دهنده هماهنگی کشورهای خلیجی بر سوء استفاده از جنگ علیه ایران برای خاموش کردن هر صدای دینی یا فکری که مخالف با تسلط بیگانگان و عادی سازی با اسراییل است. با تاکید بر بیانیه رسمی بحرین مبنی بر اینکه « دستگاه های خاص و مربوطه در بررسی تابعیت افراد یا سلب تابعیت آنها به طور مستمر فعال هستند و این بار نیز بازداشت شدگان و علما تابعیتشان سلب شده و این نیز بار آخر نیست.

ابنا: برای مبارزه با رفتار ناعادلانه رژیم‌های عربی با شهروندان خود چه راهکاری وجود دارد؟

بازداشت های ده ها نفر از علما در بحرین جز حلقه جدیدی در سریال پاکسازی هدفمند و سیستماتیک نیست، علمایی که مخالفت بیشتری با حضور پایگاه های نظامی بیگانگان در منطقه دارند و این چیزی است که در جنگ اخیر به عنوان پوشش سیاسی و امنیتی برای سرکوبگری و اعمال ترس به کار گرفته شد.

در حالی که حملات هوایی به تهران انجام می شد، زندان ها در منامه و ریاض و کویت برای گرفتن علمای دینی که جرمی جز مخالفت با تبدیل دولت هایشان به پایگاه های نظامی در خدمت برنامه های خارجی نداشتند، باز می شد. تا زمانی که جامعه بین المللی که در خواب خود غرق شده برای توقف این تجاوزات آشکار در حقوق بشر و آزادی های اعتقادات دینی حرکتی نکند این ستم ها علیه ارکان دینی در لیست های انتظار بازداشت های آینده و کشتار خارج از قانون ادامه می یابد.

..................

پایان پیام