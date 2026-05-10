حج الوفاء؛ دعوت علمای لبنان و شامات برای ادای اعمال حج به نیابت از امام شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از علمای لبنان، سوریه، مصر، اردن، فلسطین و الجزایر با ارسال پیامی به زائران خانه خدا بر انجام اعمال عبادی به نیابت از رهبر شهید امت در موسم حج تمتع تاکید کردند.

در این پیام آمده است: ای حجاج بیت الله الحرام، در آستانه موسم حج، یاد و خاطره رهبر بزرگ، امام شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، رهبر ایستادگی و مقاومت را گرامی می‌داریم. شخصیتی که همواره با پیام‌های روشنگر خود، موسم حج را به صحنه‌ای برای بیداری، وحدت و عزت امت اسلامی و حج ابراهیمی متعالی ترسیم و تاکید می‌کرد.

رهبر در پیام خود به حجاج بیت‌الله الحرام در موسم حج سال ۱۴۴۶ هجری قمری، حج را آرزوی مؤمنان و رزق اهل سعادت دانسته و تأکید کردند که جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌ گیری از درس‌های این فریضه الهی است.

ایشان حج را فرصتی بی‌بدیل برای تحقق وحدت امت اسلامی و اعلام برائت از دشمنان امت، به‌ ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، می‌دانستند و بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های این فریضه برای مقابله با استکبار و حمایت از آرمان‌های اسلامی، به‌خصوص مسئله فلسطین و غزه، تأکید داشتند.

در اندیشه ایشان، وحدت بزرگ‌ترین دستاورد حج و هدف اصلی آن، ایجاد همبستگی میان مسلمانان در برابر دشمنان است. همچنین بر این باور بودند که جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به سطحی فراتر از تصور رسیده و دولت‌های اسلامی در قبال این فاجعه انسانی، مسئولیتی اساسی و مستقیم بر عهده دارند.

امام شهید، سید علی خامنه‌ای، در تمام دوران مسئولیت خویش، به دلیل شرایط و فشارهای موجود و اشتغال به دفاع از مسائل اساسی جهان اسلام، توفیق تشرف به حج بیت‌الله الحرام را نیافتند.

امروز، در موسم حج، در وفاداری به این رهبر شهید که عمر خود را در راه عزت، وحدت و دفاع از مظلومان، به‌ویژه ملت فلسطین، سپری نمود، از همه مسلمانان و حجاج کشورهای اسلامی دعوت می‌کنیم تا با تجدید عهد با آرمان‌های والای ایشان، بر اصولی همچون مقاومت، وحدت اسلامی و برائت از دشمنان امت پایبند بمانند.

از حجاج گرامی نیز درخواست می‌نماییم تا در مناسک حج، یاد این رهبر شهید را زنده نگه داشته و با انجام اعمالی چون تلاوت قران، برپایی نماز و انجام عمره به نیابت از ایشان، یاد و راه آن شهید را گرامی بدارند.

پیش از این شماری از علمای شیعه و مفتیان اهل سنت عراق و پاکستان در پیام‌هایی جداگانه از حجاج بیت الله الحرام برای ادای اعمال عبادی حج به نیابت از رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) دعوت کردند.

اسامی علمایی که پیام فوق را ارسال کرده‌اند به شرح زیر است:

شیخ ماهر حمود، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاوت

شیخ غازی حنینه، رئیس مجلس امنای تجمع علمای مسلمان

محمد هشام سلطان، معاون دبیر کل اتحادیه علمای شامات از اردن

شیخ اکرم برکات، عضو مجلس مرکزی حزب‌الله

شیخ احمد شحاته الحسنی الازهری، از علمای الازهر و مصر

شیخ بلال دلال، عضو اتحادیه علمای شامات از سوریه

پروفسور شیخ کمال قده السوفی، استاد علوم دینی در دانشگاه وادی از الجزایر

شیخ حسن عبدالله، مفتی شهر صور و منطقه جبل‌عامل از لبنان

شیخ زهیر جعید، هماهنگ کننده جبهه عمل اسلامی لبنان

شیخ ماهر عبدالرزاق، رئیس انجمن «الوحده والاصلاح»

شیخ محمد شقیر، رئیس مرکز پژوهشی «مشارق»

شیخ محمد عطیه، رئیس مجموعه «بسمه عطاء»

شیخ صبحی حسن الصباح، عضو جریان پشتیبانی از مقاومت

شیخ کاظم شمص، مسئول فرهنگی حزب‌الله

شیخ احمد القطان، رئیس انجمن «قولنا والعمل»

شیخ محمد زراقط، رئیس مرکز تمدن پژوهش‌های اسلامی

أبو عماد الرفاعی، پژوهشگر اسلامی

شیخ علی خازم، عضو هیئت مدیریت تجمع علمای مسلمان

شیخ فادی سکریه، عضو جریان پشتیبانی از مقاومت

شیخ ناصر الحرکه، مسئول تبلیغات حزب‌الله

شیخ نزار سعید، مدیر مراکز فرهنگی امام خمینی(ره) در لبنان

شیخ بلال شعبان، دبیر کل جنبش توحید اسلام

شیخ نزیه فیاض، مسئول مجموعه پیشاهنگی المهدی(عج)

شیخ محمد الحمصی، عضو تجمع علمای مسلمین لبنان

شیخ مومن رفاعی، مسئول سایت خبری «سبق»

شیخ طارق الرشید، استاد فقه اسلامی در دانشکده دعوت اسلامی در بیروت

شیخ عبدالله جبری، رئیس جنبش امت

شیخ ولید بیطار، عضو جنبش امت

شیخ محمد بلال، عضو جنبش امت

شیخ عمر زریقه، عضو جنبش امت

شیخ صادر عدنان، عضو جنبش امت

شیخ ثابت کراکیش، عضو جنبش امت

شیخ ولید العمری، عضو جنبش امت

شیخ محمد حسین عمرو، مسئول حزب‌الله در منطقه شمال لبنان

شیخ حسین محمد قاسم، رئیس مجلس علمای فلسطین از فلسطین

شیخ عبدالله سالم، خطیب مسجد جمیره در اردوگاه عین‌الحلوه از فلسطین

شیخ حمال محمد، مدیر اجرایی انجمن نور الیقین از فلسطین

شیخ محمد ایوب، عضو کمیته مردمی اردوگاه عین الحلوه از فلسطین

شیخ حسین عزو ابو ظاهر، عضو هیئت اسلامی دفاع از فلسطین

شیخ عماد قاسم، عضو جنبش جهاد اسلامی از فلسطین

شیخ محمد فرید قدوره، رئیس مرکز بدر الکبری از فلسطین

شیخ طلال المسمار، رئیس جمعیت قرآن کریم

شیخ مازن یاسر، عضو اتحادیه علمای شامات از سوریه

شیخ محمد الحاج، رئیس مرکز پژوهشی شرعی

شیخ محمد الزعبی، مسئول بخش تبلیغات دینی جنبش توحید اسلام

شیخ محسن الحاج سلیمان، امام جمعه شهر بدنایل در منطقه بقاع لبنان

شیخ سعید نصرالدین، مجلس سیاسی حزب‌الله

محمد سعید الخنسا، عضو مجلس سیاسی حزب‌الله

مصطف اللداوی، نماینده سابق جنبش حماس در سوریه و لبنان، نویسنده و پژوهشگر از فلسطین

شیخ مصطفی ملص، عضو مجلس امنای تجمع علمای مسلمین

شیخ فادی رضا، عضو تجمع علمای مسلمین

شیخ محمد ابو النجا، عضو تجمع علمای مسلمین و رئیس انجمن فلسطینی العروه الوثقی از فلسطین

شیخ محمد الصانع، عضو انجمن فلسطینی العروه الوثقی، و عضو کمیته مسجد جعفر بن‌ابی طالب از فلسطین

شیخ موسی بریش، عضو انجمن فلسطینی العروه الوثقی و عضو کمیته مسجد جعفر بن‌ابی طالب از فلسطین

شیخ فادی عوض، معاون رئیس انجمن فلسطینی العروه الوثقی و عضو کمیته مسجد جعفر بن‌ابی طالب از فلسطین

شیخ ماهر السلام، عضو کمیته مسجد جعفر بن‌ابی طالب و عضو انجمن فلسطینی العروه الوثقی از فلسطین

شیخ حسن ابریق، عضو کمیته مسجد جعفر بن‌ابی طالب وعضو انجمن فلسطینی العروه الوثقی از فلسطین

شیخ اشرف سرحان، عضو تجمع علمای مسلمین، عضو انجمن فلسطینی العروه الوثقی و عضو کمیته مسجد جعفر بن‌ابی طالب از علمای فلسطین

شیخ ناجی حماده، مسئول فعالیت‌های فرهنگی حزب‌الله

شیخ محمد خضر، عضو تجمع علمای مسلمین

شیخ علی سلیم، مدیر آموزشگاه تربیت قاریان حسینی

شیخ عبدالمنعم قبیسی، مسئول فرهنگی آرامگاه سید حسن نصرالله

شیخ عبدالعاطف حبش از علمای سوریه

پایان پیام