مراسم بزرگداشت چهلم شهادت رهبر مسلمانان جهان در بیروت برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای(ره) و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) با عنوان «الوفاء والولاء – وفاداری و ولایت» در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این مراسم با حضور گسترده مقامات سیاسی، دینی و پارلمانی لبنان، از جمله نمایندگان پارلمان، علما، شخصیت‌های حزبی و رسانه‌ای و همچنین با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار گردید.

در این مراسم، چهره‌هایی همچون قبلان قبلان به نمایندگی از نبیه بری رئیس مجلس لبنان، حجت‌الاسلام شیخ علی الخطیب نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان، رکان ناصرالدین وزیر بهداشت و جمعی از نمایندگان پارلمان لبنان از جمله ابراهیم الموسوی، حسن عزالدین، علی المقداد، علی فیاض، علی عمار و دیگر شخصیت‌های سیاسی حضور داشتند.

قبلان قبلان، نماینده نبیه بری رئیس مجلس لبنان، در سخنانی با تجلیل از نقش جمهوری اسلامی ایران و رهبر فقید آن، وی را شخصیتی توصیف کرد که عمر خود را در مسیر جهاد، خدمت و دفاع از امت اسلامی سپری کرده و همواره حامی عدالت و مصالح امت اسلامی بوده است.

همچنین حجت‌الاسلام شیخ علی الخطیب، نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان، در سخنانی ضمن تسلیت این مناسبت، شهادت رهبر شهید را نتیجه یک تجاوز تروریستی دانست و آن را تلاشی برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.