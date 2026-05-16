به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه شماره یک که روز شنبه ۱۶ مه ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد در چارچوب دفاع از لبنان و مردم این کشور و در پاسخ به نقض آتش‌بس و حملات اسرائیل به مناطق جنوبی، عملیاتی علیه نیروهای ارتش اسرائیل انجام داده است.

بر اساس این بیانیه، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۳:۱۰ روز شنبه تجمعی از نظامیان ارتش اسرائیل را در شهرک الخیام در جنوب لبنان با یک پهپاد انتحاری هدف قرار دادند. در این بیانیه تأکید شده است که این عملیات در واکنش به حملاتی انجام شده که به گفته حزب‌الله به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان در روستاهای جنوب لبنان منجر شده است.

حزب‌الله در پایان بیانیه با اشاره به ادامه مقابله با تجاوزات اسرائیل تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب دفاع از لبنان صورت می‌گیرد. این بیانیه با ذکر تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۶ برابر با ۲۸ ذی‌القعده ۱۴۴۷ هجری قمری منتشر شده است.

