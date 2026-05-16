به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین در سخنان خود تأکید کرد که فتنهانگیزی این شبکه تلویزیونی پیش از این با حکم قضایی متوقف شده بود، اما تصمیم اخیر دادستان کل، بار دیگر این فتنه را بیدار کرده است. وی این اقدام را نشاندهنده «استانداردهای دوگانه» و «سیاسیکاری آشکار» در دستگاه قضا دانست و هشدار داد که نادیده گرفتن مصلحت عالی کشور در حفظ ثبات، خطرات بزرگی را متوجه خود نهاد قضایی و امنیت عمومی لبنان خواهد کرد.
این نماینده پارلمان افزود که ممارستهای قدرت حاکمه اکنون به تهدیدی برای صلح مدنی و همزیستی مسالمتآمیز تبدیل شده است. وی مقامات را به استفاده ابزاری از قوه قضاییه علیه بخش بزرگی از ملت متهم کرد و خاطرنشان ساخت که چنین رفتارهایی تنها به تعمیق شکافهای اجتماعی و سوق دادن کشور به سوی پیامدهای وخیم و جبرانناپذیر منجر میشود.
عزالدین در پایان با تأکید بر اینکه اینگونه فشارها هرگز نمیتواند مردم را مرعوب یا وادار به سکوت در برابر حقوقشان کند، تصریح کرد که تمرکز لبنانیها بر مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی و جنایات آن، مانعی برای دفاع از حقوق داخلی و صیانت از نمادهای ملی و دینی نخواهد بود. وی خاطرنشان کرد هر کسی که تصور میکند لبنانیها از حق خود کوتاه میآیند، در توهم به سر میبرد.
