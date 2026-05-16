به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش تازه شورای مسلمانان بریتانیا نشان میدهد که مسلمانان این کشور به یکی از جوانترین و سریعترین گروههای جمعیتی در انگلیس و ولز تبدیل شدهاند؛ تغییری که به گفته کارشناسان میتواند در سالهای آینده بر سیاست، اقتصاد و فضای اجتماعی بریتانیا تأثیر قابل توجهی بگذارد.
بر اساس این گزارش با عنوان «مسلمانان بریتانیا در اعداد»، مسلمانان اکنون ۶.۵ درصد جمعیت انگلیس و ولز را تشکیل میدهند و میانگین سنی آنان تنها ۲۷ سال است؛ یعنی ۱۳ سال کمتر از میانگین سنی کل جمعیت کشور. همچنین نزدیک به نیمی از مسلمانان بریتانیا زیر ۲۵ سال سن دارند.
پژوهشگران میگویند در صورت کاهش سن رأیگیری از ۱۸ به ۱۶ سال، حدود ۱۵۰ هزار رأیدهنده مسلمان جدید وارد عرصه انتخابات خواهند شد؛ مسئلهای که میتواند به تدریج بر موازنههای سیاسی در بریتانیا اثر بگذارد.
«تصویر قدیمی از مسلمانان دیگر واقعی نیست»
«مقداد آساریا» استاد سیاستگذاری سلامت در مدرسه اقتصاد لندن و از اعضای کمیته پژوهشی شورای مسلمانان بریتانیا، میگوید بسیاری از سیاستمداران همچنان با نگاهی متعلق به دو دهه قبل به مسلمانان مینگرند. به گفته او، نسل جدید مسلمانان بریتانیا عمدتاً متولد این کشور، تحصیلکرده و فعال در عرصه عمومی هستند.
او تاکید کرد: «نیمی از مسلمانان بریتانیا زیر ۲۵ سال دارند و منتظر اجازه برای مشارکت سیاسی نیستند.» این پژوهش همچنین تصریح میکند که برخلاف برخی تصورها، مسلمانان بریتانیا یک «بلوک سیاسی واحد» نیستند، بلکه مجموعهای متنوع از جوامع پاکستانی، بنگلادشی، سومالیایی، عرب، مسلمانان تازهمسلمانشده و دیگر گروههای قومی و فرهنگی را شامل میشوند.
رشد مشارکت سیاسی و نگرانی از اسلامهراسی
کارشناسان میگویند نسل جوان مسلمانان بیش از گذشته در فضای سیاسی و اجتماعی بریتانیا فعال شده است؛ موضوعی که شبکههای اجتماعی و رسانههای جایگزین نیز در آن نقش مهمی داشتهاند.
«محمد سینان سییچ» استاد علوم سیاسی دانشگاه ولورهمپتون معتقد است افزایش جریانهای راست افراطی و رشد اسلامهراسی، موجب شده جوانان مسلمان توجه بیشتری به مسائل سیاسی و اجتماعی پیدا کنند و از طریق رسانههای اجتماعی در مباحث عمومی مشارکت داشته باشند.
موفقیت آموزشی در کنار مشکلات اقتصادی
با وجود رشد تحصیلات و مشارکت اجتماعی، گزارش شورای مسلمانان بریتانیا تصویر روشنی از چالشهای اقتصادی و اجتماعی این جامعه نیز ارائه میدهد. طبق این گزارش، نرخ مالکیت خانه در میان مسلمانان تنها ۴۱.۵ درصد است؛ در حالی که میانگین ملی ۶۳ درصد اعلام شده است. همچنین شمار خانوادههای تکسرپرست در میان مسلمانان بالاتر از متوسط کشوری است.
پژوهشگران تاکید میکنند که این مشکلات بیش از آنکه ریشه فرهنگی داشته باشد، ناشی از تبعیض ساختاری، ضعف سرمایهگذاری در مناطق مسلماننشین، بحران مسکن و تبعیض شغلی است.
مسلمانان؛ بخشی مهم از آینده بریتانیا
در مقابل، گزارش از نشانههای رشد اجتماعی و تحرک اقتصادی مسلمانان نیز سخن میگوید. مشارکت اقتصادی زنان مسلمان طی دو دهه گذشته ۳۷ درصد افزایش یافته و اکنون نزدیک به یکسوم مسلمانان دارای مدرک دانشگاهی هستند؛ رقمی که به میانگین ملی نزدیک شده است.
«عبدالعظیم احمد» معاون مرکز مطالعات اسلام در بریتانیا میگوید مسلمانان این کشور با سرعتی بیشتر از تصور عمومی در حال تحول هستند و اکنون بخشی فعال، تحصیلکرده و اثرگذار از جامعه بریتانیا به شمار میروند. به گفته او، جوان بودن جمعیت مسلمانان، نقش آنان را در آینده اقتصاد و بازار کار بریتانیا نیز پررنگتر خواهد کرد.
این گزارش در نهایت این پرسش را مطرح میکند که آیا نهادهای سیاسی و اجتماعی بریتانیا آمادگی پذیرش تغییرات جمعیتی و اجتماعی گستردهای را که هماکنون در حال وقوع است، دارند یا نه.
