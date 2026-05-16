به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده یک یگان در تیپ «گولانی» ارتش رژیم صهیونیستی در پی حمله یک پهپاد حزبالله در منطقه دیر سریان در جنوب لبنان، کشته شد؛ همزمان عملیاتهای حزبالله در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، ادامه دارد.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی امروز شنبه اعلام کرد که یک سروان و فرمانده دسته در گردان ۱۲ تیپ گولانی بر اثر انفجار یک پهپاد انتحاری در نزدیکی رود لیطانی در جنوب لبنان کشته شده است.
در همین زمینه، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که دیروز جمعه حدود ساعت دو بعدازظهر، حزبالله یک پهپاد انفجاری را به سمت نیرویی از گردان ۱۲ تیپ گولانی که در روستای دیر سریان در نزدیکی منطقه طیبه در جنوب لبنان فعالیت میکرد، شلیک کرد. این پهپاد به نیروها اصابت کرد و در نتیجه آن، این سروان کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد.
همچنین به گفته همین رسانهها، حزبالله پهپادهای انتحاری و گلولههای خمپاره نیز به سمت این نیروها شلیک کرد؛ نیروهایی که عملاً ساعتها زیر آتش قرار داشتند.
این رسانهها افزودند که این حادثه تنها یک روز پس از آن رخ داد که حزبالله مواضع همین نیروی تیپ گولانی را در همان روستا با خمپاره هدف قرار داد؛ حملهای که در آن یک نظامی اسرائیلی کشته شد.
منابع اسرائیلی همچنین به گرفتار شدن ارتش رژیم صهیونیستی در باتلاق لبنان، اشاره کردند و گفتند که اعلام روزانه کشتهها و زخمیها و ادامه شلیکها به شمال سرزمینهای اشغالی، وضعیتی است که نمیتواند ادامه پیدا کند.
حزبالله دیروز جمعه اعلام کرده بود که تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف رود دیر سریان در جنوب لبنان را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. این عملیات بخشی از ۳۳ عملیات اعلامشده حزبالله دیروز جمعه بوده که بالاترین تعداد عملیات این جنبش از زمان اعلام آتشبس موقت بین لبنان و رژیم صهیونیستی در ۱۷ آوریل گذشته است.
امروز شنبه نیز حزبالله از اجرای ۱۱ عملیات دیگر خبر داد که شامل حمله آتشباری گسترده به تمامی مواضع ارتش اسرائیل در منطقه البیاضه با گلولههای توپخانهای و رگبارهای پیاپی موشکی بود.
در مقابل، رژیم صهیونیستی همچنان به حملات هوایی خود بهویژه علیه روستاهای جنوب لبنان، ادامه میدهد؛ حملاتی که به شهید و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی انجامیده و بر اساس آمار اعلامشده، شمار شهدا و مجروحین حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از دوم مارس تاکنون به ۲۹۶۹ شهید و ۹۱۱۲ زخمی رسیده است.
