یکصد و هشتاد و یکمین مجمع شورای تخصصی حوزوی؛ «ژنتیک سلامت» محور اصلی نشست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و هشتاد و یکمین مجمع شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بهصورت حضوری و مجازی، با محوریت بررسی پیشنویس دستورالعمل اجرای برنامه کشوری ژنتیک سلامت عمومی برگزار شد.
اعضای شورا تأکید کردند که مداخلات ژنتیکی باید صرفاً در چارچوب درمان و پیشگیری بیماریها انجام شود و تمامی ملاحظات فقهی، حقوقی و اخلاقی در دستورالعمل نهایی رعایت گردد.
در این نشست، کارشناسان وزارت بهداشت و اعضای شورای تخصصی حوزوی، جایگاه علم ژنتیک در نظام سلامت را کلیدی دانستند و بر ضرورت بهرهگیری از این دانش در تصمیمگیریهای سلامت کشور تأکید کردند.
اعضای جلسه بر رعایت عدالت در دسترسی به منابع ، حفظ حریم خصوصی بیماران، رعایت حق انتخاب آنان و رضایت آگاهانه تأکید و خاطرنشان کردند: تصمیمگیریها باید همزمان بر مبانی علمی، اخلاقی و فقهی استوار باشد.
کارشناسان و اعضای جلسه در بررسی دستورالعمل سلامت ژنتیک، تأکید کردند: مداخلات ژنتیکی تنها در درمان و پیشگیری بیماریهای شدید مجاز است و هرگونه تغییر غیرضروری در ویژگیهای انسانی، ممنوع است. آنها هشدار دادند که پیامدهای بلندمدت فناوریهای ژنتیک هنوز ناشناخته است و رعایت اصل احتیاط فقهی و علمی در تمامی تصمیمات ضروری است.
حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، رییس شورای تخصصی حوزوی، در این نشست با تأکید بر اصل احتیاط فقهی گفت: در مواردی که شواهد علمی معتبر است میتوان تصمیم گرفت، اما در حوزههایی که محل تردید است، رعایت احتیاط شرعی الزامی است.
کارشناسان همچنین بر درج مبانی شرعی روشن در دستورالعمل، به ویژه در موضوعات حساس مانند سقط درمانی، غربالگری، محرمانگی اطلاعات ژنتیک و مشاوره دینی و روانشناختی خانوادهها تأکید و پیشنهاد دادند: فصل مستقلی برای منع تبعیض ژنتیکی و تعیین ضمانت اجرا برای تخلفات گنجانده شود و همچنین مسئولیت حقوقی پزشکان، مشاوران و آزمایشگاهها در صورت خطا یا خسارت مشخص گردد.
در این نشست، توجه ویژهای به حفاظت از حقوق بیماران، مدیریت ابعاد روانی آزمایشهای ژنتیک و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی دادههای ژنتیکی در بیمه، استخدام و آموزش شد.
کارشناسان تأکید کردند: دستورالعمل نهایی باید ضمن رعایت عدالت و شفافیت، با هماهنگی مستمر میان متخصصان علمی، فقهی و حقوقی تدوین شود تا از نظر علمی، حقوقی و فقهی معتبر و قابل اعتماد باشد.
