به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا آیین رونمایی از مجموعه گرانسنگ «منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی» امروز با پیام تصویری آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی و سخنرانی جمعی از اساتید حوزوی، در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.

مجموعه «منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی» شامل دسته‌بندی موضوعی آثار ایشان در موضوعات اعتقادی، فقه، اخلاق و تفسیر است که توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تدوین و منتشر شده است.

سخنرانی اساتید درباره ابعاد اندیشه‌های این مرجع تقلید

در این مراسم، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین مکارم شیرازی به سخنرانی پرداختند و ابعاد گوناگون آثار و اندیشه‌های فقهی، اصولی، کلامی و اجتماعی آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی را تبیین کردند.

تأکید آیت‌الله سبحانی بر تدوین منظومه‌های فکری مراجع

در پیام تصویری حضرت آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی نیز بر ضرورت تدوین منظومه‌های فکری مراجع عظام تقلید برای نسل جوان و پژوهشگران حوزه علمیه تأکید شد.

این آیین با استقبال جمعی از پژوهشگران، طلاب و اساتید حوزه همراه بود و در پایان از این مجموعه ارزشمند به صورت رسمی رونمایی شد.

............

پایان پیام