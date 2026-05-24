به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ اظهارات اخیر سخنگوی طالبان مبنی بر بیاهمیت بودن نظر مردم و مخالفان، بیش از آنکه یک موضعگیری سیاسی ساده باشد، پرده از حقیقتی برمیدارد که نویسنده آن را «خلاصه تفکر طالبانی» مینامد.
در این نگاه انحصارطلبانه، سرزمینی که باید خانه مشترک میلیونها شهروند باشد، به میراث گروهی تبدیل شده است که جایگاه خود را نه در رأی ملت، بلکه در قدرت تفنگ و زور جستوجو میکنند.
حسینی با قلمی صریح، مکانیسم حکومتداری در نظام فعلی را تشریح کرده و میگوید: در این ساختار، شهروند آزاد جایگاهی ندارد؛ آنچه مطلوب است، موجودی است ساکت و مطیع که تنها وظیفهاش بیعت، پرداخت مالیات و سکوت در برابر فساد و تحقیر است.
هر صدایی که خواهان عدالت باشد، دشمن خوانده میشود و هر اندیشهای که رنگ و بوی آزادی داشته باشد، تهدیدی امنیتی قلمداد میگردد.
نویسنده با ارجاع به تجربیات تاریخی، این رویکرد را فرهنگ حذف و ارعاب مینامد و تأکید میکند که هیچ نظامی با تکیه بر ترس و سرکوب آگاهی، تا ابد دوام نیاورده است.
او با تأکید بر هویت جمعی افغانستان، میافزاید که این خاک، ملکِ شخصی هیچ تفنگداری نیست و پیوند تاریخی اقوام مختلف در این سرزمین، حقیقتی است که با زور اسلحه پاکشدنی نیست.
از نظر حسینی، تاریخ افغانستان گواهی میدهد که ظلم، گذراست و آینده، نه در قبضهی مستبدانی که از صدای ملت هراس دارند، بلکه در دستان ملتی است که ایستادگی را مشق میکند تا حق تعیین سرنوشت خویش را بازپس گیرد.
