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رئیس مجلس:

اگر توان اجرای تعهدات را ندارید، سخن از ادامه مسیر ممکن نیست

۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
کد مطلب: 1827104
اگر توان اجرای تعهدات را ندارید، سخن از ادامه مسیر ممکن نیست

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه، نوشت: این اقدام بار دیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را؛ با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید و بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پستی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه واکنش نشان داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پست نوشت: تجاوز صهیونیست‌ها به ضاحیه بار دیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را.

قالیباف تأکید کرد: با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.

رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.

اگر توان اجرای تعهدات را ندارید، سخن از ادامه مسیر ممکن نیست

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