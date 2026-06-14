اگر توان اجرای تعهدات را ندارید، سخن از ادامه مسیر ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پستی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه واکنش نشان داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این پست نوشت: تجاوز صهیونیستها به ضاحیه بار دیگر نشان داد آمریکا یا ارادهای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را.
قالیباف تأکید کرد: با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمیتوانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.
رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.
..............
پایان پیام/
نظر شما