اگر توان اجرای تعهدات را ندارید، سخن از ادامه مسیر ممکن نیست

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محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه، نوشت: این اقدام بار دیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را؛ با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید و بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.