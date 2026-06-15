تحلیلگر اسرائیلی: توافق آمریکا و ایران شکست اسرائیل و نتانیاهو است!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «گیدئون لوی» تحلیلگر سیاسی اسرائیلی در گفتوگو با شبکه الجزیره اظهار کرد که در اسرائیل، اعلام توافق میان آمریکا و ایران به عنوان «شکست اسرائیل و شکست شخصی نتانیاهو» تلقی میشود.
وی با اشاره به تمرکز طولانیمدت نخستوزیر رژیم صهیونیستی بر پرونده ایران افزود: «ایران پروژه عمر نتانیاهو بود» اما اکنون اسرائیل «به طور کامل از مذاکرات کنار گذاشته شده است» و تنها میتواند به اقدامات خرابکارانه متوسل شود.
لوی در همین چارچوب، حملات روز یکشنبه اسرائیل به حومه جنوبی بیروت را «حملاتی مضحک و کودکانه» توصیف کرد و گفت: «اکنون کاملاً روشن است که اسرائیل در این بازی فقط بازنده بوده است!»
این تحلیلگر اسرائیلی همچنین تأکید کرد آزمون واقعی میزان پایبندی دونالد ترامپ به مهار اسرائیل هنوز فرا نرسیده است؛ زیرا نتانیاهو همچنان تمایل خواهد داشت هرگونه آتشبسی را که اولویتهای اصلی اسرائیل را تأمین نکند، با مشکل مواجه سازد.
وی درباره آینده توافق و وضعیت لبنان گفت: «این وضعیت بسیار شکننده است و فکر میکنم یکی از بزرگترین چالشهای توافق با ایران، شرایط لبنان باشد.»
لوی افزود: «ایرانیها موفق شدند میان لبنان و این توافق یک پیوند کامل ایجاد کنند و اکنون واقعاً نمیدانم این روند چگونه پیش خواهد رفت؛ زیرا اسرائیل همچنان در لبنان حضور دارد و هیچ قصدی برای خروج از لبنان ندارد.»
وی تصریح کرد: «تا زمانی که نیروهای اسرائیلی در لبنان حضور داشته باشند، آتشبس کامل برقرار نخواهد شد؛ زیرا همواره در برابر اشغالگری اسرائیل در لبنان مقاومت وجود خواهد داشت.»
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