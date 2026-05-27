دعوت شیخ قبلان به توافق ایران و عربستان برای حل بحران منطقه و هشدار به جوزف عون

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در پیامی تأکید کرد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران با شکست سختی مواجه شده و ظرفیتهای راهبردی واشنگتن تحت تأثیر مواجهه با ایران و تنگه هرمز تحلیل رفته است. او با اشاره به تحولات میدانی جنوب لبنان اظهار داشت ارتش اسرائیل که از حمایت همهجانبه و تسلیحاتی بیسابقه آمریکا و ناتو برخوردار بود، در تمام شهرکهای مرزی در برابر نیروهای مقاومت شکست خورده است. قبلان با بیان اینکه عربستان سعودی و ایران دو قدرت بزرگ ضامن ثبات در منطقه هستند، توافق میان این دو کشور را تنها راه خنثی کردن فتنههای داخلی و کوتاه کردن دست عوامل واشنگتن و تلآویو از ساختار سیاسی لبنان دانست.
این مقام مذهبی با اشاره به روند مذاکرات جاری، برگهای برنده داخلی لبنان را برای مانورهای حاکمیتی و دیپلماتیک بسیار قوی ارزیابی کرد. وی تصریح کرد که مقاومت با در هم کوبیدن خطرناکترین زرادخانه صهیونیستی-آمریکایی در خطوط مقدم جبهه، بزرگترین و تاریخیترین نبرد پایداری را به نفع لبنان رقم زده است. به باور قبلان، این دستاورد بزرگ مانع از آن میشود که دولت لبنان به سمت گزینههای انتحاری حرکت کند؛ چرا که در حال حاضر هیچ ضامنی برای حاکمیت و مرزهای کشور به جز مقاومت و مردم پشتیبان آن وجود ندارد.
قبلان در بخش دیگری از سخنان خود، پیامی مستقیم خطاب به جوزف عون صادر کرد و گفت او میتواند رئیسجمهوری متحدکننده و جامع برای کشور باشد و نباید اجازه دهد کشور به سمت تفرقه سوق یابد. وی با هشدار شدید نسبت به هرگونه تلاش برای ضربه زدن به ارتش در قالب بازیهای مشترک آمریکا و اسرائیل، تأکید کرد که ارتش ضامن اصلی صلح داخلی است و تنها خطر پیش روی آن، سقوط تشکیلات حاکمیتی در دام پروژههای غربی-صهیونیستی برای انفجار اوضاع از درون کشور است.
