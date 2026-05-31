بزرگداشت ۴۵۰ سالگی مسجد تاریخی در بوسنی؛ روایت پایداری مسلمانان روگاتیتسا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارصدوپنجاهمین سال تأسیس مسجد «شوذجین» که با نام مسجد «چارشیا» نیز شناخته می‌شود، در منطقه «روگاتیتسا» در بوسنی و هرزگوین، در چارچوب برنامه «روزهای مساجد و جماعت‌ها» گرامی داشته شد. این مراسم پس از نماز عشاء و با حضور گسترده مؤمنان، ائمه، نمایندگان جامعه اسلامی و شماری از شخصیت‌های عمومی و محلی برگزار شد.

این برنامه به همت شورای جامعه اسلامی منطقه «روگاتیتسا» برگزار شد و هدف از آن، برجسته‌سازی ریشه‌های عمیق اسلامی، آموزشی و فرهنگی مسلمانان این منطقه و نیز یادآوری تاریخ کهن شهر و پایداری مسلمانان آن در برابر دشواری‌ها و بحران‌های چند دهه گذشته عنوان شد.

در این مراسم، شماری از ائمه جماعت، مسئولان دینی و نمایندگان جامعه اسلامی درباره جایگاه این مسجد و مدرسه تاریخی در زندگی مسلمانان منطقه سخن گفتند. «امل کوزلیچ» امام شورای جامعه اسلامی روگاتیتسا نیز با مرور تاریخ مسجد شوذجین اعلام کرد این مسجد در سال ۱۵۷۶ در مرکز شهر ساخته شد، در سال ۱۹۱۴ به‌طور کامل ویران شد، در ۱۹۳۳ بازسازی شد، بار دیگر در ۱۹۹۲ تخریب شد و سرانجام در سال ۲۰۰۷ با شکل کنونی خود بازگشایی شد.

وی همچنین از ادامه روند بازسازی زیرساخت‌های اسلامی در منطقه خبر داد و گفت تاکنون ۱۷ مسجد مرمت شده‌اند و با آغاز قریب‌الوقوع بازسازی مسجد «آرناودیا»، پروژه احیای زیرساخت‌های اسلامی در روگاتیتسا تکمیل خواهد شد، هرچند چالش‌های جمعیتی همچنان پابرجاست. به گفته او، در محدوده این جامعه اسلامی در حال حاضر تنها ۲۳۱ نفر به‌صورت دائم ساکن هستند که از این میان، فقط ۱۹ نفر در خود شهر زندگی می‌کنند.

کوزلیچ با اشاره به تداوم پیوندهای دینی و اجتماعی مردم منطقه تأکید کرد با وجود کاهش جمعیت، مساجد در عید فطر و عید قربان مملو از نمازگزاران می‌شود و بسیاری از جوانانی که خارج از منطقه زندگی می‌کنند، برای حضور در این مناسبت‌ها به زادگاه خود بازمی‌گردند. همچنین «افندی شلیوو» رئیس بخش خطابه و وعظ در اداره امور دینی، این مناسبت را متعلق به همه مسلمانان بوسنی دانست و آن را گواهی بر استحکام هویت اسلامی و عمق ریشه‌های ایمانی مسلمانان بوسنی و هرزگوین توصیف کرد.

................

پایان پیام