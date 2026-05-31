پژوهش جدید در بریتانیا ادعای »احیای مسیحیت« را رد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پژوهش تازه «مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی» بریتانیا (NatCen) ادعاها درباره وقوع «احیای مسیحیت» در این کشور را رد کرده و نشان می‌دهد میزان حضور در کلیساها هنوز به سطح پیش از همه‌گیری کرونا بازنگشته است.

بر اساس یافته‌های این مرکز، تنها ۵ درصد از بزرگسالان بریتانیا اکنون دست‌کم هفته‌ای یک بار در یک مراسم مسیحی شرکت می‌کنند؛ این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۸ و پیش از همه‌گیری ۸ درصد بود. در میان افرادی که خود را مسیحی معرفی می‌کنند نیز تنها ۱۳ درصد گفته‌اند که به‌صورت هفتگی در مراسم دینی حضور دارند؛ رقمی که همچنان پایین‌تر از ۲۰ درصد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۸ است.

این داده‌ها در چارچوب «پیمایش نگرش‌های اجتماعی بریتانیا» منتشر شده؛ پیمایشی که از سال ۱۹۸۳ روندهای دینی و اجتماعی در این کشور را رصد می‌کند. بر پایه تحلیل جدید این مرکز، اگرچه پس از دوران کرونا بخشی از حضور مذهبی بازیابی شده، اما شواهد از وقوع یک «احیای فراگیر» در مسیحیت بریتانیا حمایت نمی‌کند.

یافته‌های ارائه‌شده از سوی «سر جان کرتیس» همچنین ادعاها درباره بازگشت گسترده جوانان به کلیسا را نیز به چالش کشیده است. طبق این گزارش، تنها ۴ درصد از افراد زیر ۳۵ سال در بریتانیا دست‌کم هفته‌ای یک بار در مراسم مسیحی شرکت می‌کنند؛ رقمی که از سال ۲۰۱۷ تاکنون تقریباً ثابت مانده است.

در مقابل، حضور هفتگی سالمندان در کلیساها کاهش محسوسی داشته است؛ به‌گونه‌ای که نرخ حضور افراد ۷۰ ساله و بالاتر از ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۹ درصد در داده‌های اخیر رسیده است. این گزارش تأکید می‌کند که تغییر ترکیب سنی حاضران در کلیساها بیش از آنکه ناشی از ورود نسل جوان باشد، به افت مشارکت در میان سالمندان مربوط است.

این مطالعه در واکنش به گزارشی منتشر شد که «انجمن کتاب مقدس» در سال ۲۰۲۵ با استناد به پژوهشی از YouGov منتشر کرده و در آن از «احیای آرام» مسیحیت در بریتانیا سخن گفته بود. با این حال، YouGov اندکی پیش از عید پاک اعلام کرد که آن پژوهش به‌دلیل وجود «پاسخ‌های متقلبانه» دارای اشکال بوده و در ماه مارس، «انجمن کتاب مقدس» نیز این ادعاها را پس گرفت.

