سیاستمدار عراقی: انحلال یا ادغام الحشد الشعبی خدمت به آمریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از رهبران ائتلاف «عزم» عراق درباره هرگونه تلاش برای تضعیف نیروهای بسیج مردمی این کشور (حشدالشعبی) هشدار داد و آن را در خدمت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

طبق نقل خبرگزاری المعلومه، «محمد الضاری» اظهار داشت که هدف از پروژه انحلال یا ادغام حشدالشعبی، شعله‌ور کردن اختلافات سیاسی بین حامیان و مخالفان است که در خدمت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند.

وی ادامه داد: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از طریق این پروژه در نهادهای امنیتی، در پی شعله‌ور کردن اختلافات بین حامیان و مخالفان این رویکرد است که نقض سیاست‌ها و آغاز ایجاد تنش‌های سیاسی است و بر اوضاع امنیتی و سیاسی سایه خواهد انداخت و راه را برای ناآرامی‌های بیشتر، ناامنی و مانع‌تراشی در تشکیل دولت الزیدی باز خواهد کرد.

این سیاستمدار عراقی افزود: موضوع انحلال یا ادغام حشدالشعبی تحت هر عنوانی، مشکلات زیادی را در درون نیروهای چارچوب هماهنگی ایجاد خواهد کرد، زیرا این پروژه آمریکایی توسط محور مقاومت رد می‌شود.

الضاری تصریح کرد: آمریکا به دنبال حذف یا تضعیف هر تشکیلاتی است که مخالف ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق است و حشدالشعبی اساساً با هرگونه حضور خارجی در این کشور، صرف نظر از عنوان آن، مخالف است.

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق دوشنبه شب با برگزاری نشستی با حضور علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور از حمایت خود از طرح انحصار سلاح در دست دولت و قطع ارتباط سازمان حشدالشعبی با تمام چارچوب‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی خبر داد.

چارچوب هماهنگی در بیانیه‌ای افزود: «رهبران چارچوب هماهنگی از منظر مسئولیت ملی، از طرح انحصار سلاح در دست دولت و قطع ارتباط سازمان حشدالشعبی با تمام چارچوب‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی حمایت کردند؛ این حمایت بر اساس قانون اساسی عراق، در اجرای رهنمودهای مرجعیت عالی دینی، در راستای اجرای قانون حشدالشعبی به شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶، ماده (۱) بند دوم، فقره پنجم و همچنین بر مبنای برنامه دولت که در جلسه اعطای رأی اعتماد به تصویب مجلس نمایندگان رسید، صورت گرفته است. این اقدام همچنین با هدف تداوم همکاری میان دولت عراق و جامعه بین‌المللی و تکمیل اجرای روند پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق انجام می‌شود.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «بر این اساس، اعضای ائتلاف چارچوب هماهنگی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح را برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات لازم به منظور حفظ منافع عالی کشور، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، مأمور و مجاز کرده‌اند.»

پیش از این، گروه های عصائب اهل الحق، کتائب امام علی(ع) و همچنین سرایا السلام وابسته به جریان صدر به طور رسمی از اجرای روند واگذاری سلاح به دولت خبر دادند.

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