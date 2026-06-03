به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید کلب جواد نقوی (Syed Kalbe Jawad Naqvi)، دبیر کل علمای هند، در جریان سفر خود به شهر سَهارَنپور (Saharanpur) در ایالت اوتار پرادش، با طرح پرسش‌هایی درباره سیاست خارجی دهلی‌نو، روابط هند با رژیم اشغالگر خواستار بازنگری در برخی رویکردهای داخلی و خارجی این کشور شد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگاران، در آغاز سخنان خود از فضای همزیستی مسالمت‌آمیز در سَهارَنپور تمجید کرد و این شهر را نمونه‌ای موفق از همگرایی اجتماعی میان اقوام و مذاهب مختلف دانست. به گفته او، روابط میان هندوها و مسلمانان در این شهر مطلوب است و شیعیان و اهل سنت نیز در فضایی دوستانه در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین سید کلب جواد نقوی تأکید کرد که با وجود جمعیت بالا و تنوع فرهنگی و مذهبی، سَهارَنپور توانسته است انسجام اجتماعی خود را حفظ کند.

این روحانی شیعه سپس به سیاست خارجی هند پرداخت و نسبت به گسترش روابط دهلی‌نو با اسرائیل انتقاد کرد. وی با اشاره به روابط دیرینه هند با کشورهایی مانند ایران و روسیه، پرسید که هند در مقابل نزدیکی فزاینده به اسرائیل چه منافعی به دست آورده است. او خاطرنشان کرد که بسیاری از کشورهای مسلمان برای هند نفت، گاز، کود شیمیایی و فرصت‌های شغلی فراهم می‌کنند و بنابراین دولت هند باید در ارزیابی و تنظیم شراکت‌های بین‌المللی خود دقت بیشتری به خرج دهد.

دبیر کل علمای هند همچنین تأکید کرد برخی تصمیمات سیاستی هند تحت تأثیر فشارهای آمریکا و اسرائیل اتخاذ می‌شود. در همین راستا، وی گفت دهلی‌نو باید استقلال بیشتری در تصمیم‌گیری‌های راهبردی خود داشته باشد و منافع ملی را در اولویت قرار دهد.

دبیر کل علمای هند همچنین از بنیامین نتانیاهو (Benjamin Netanyahu)، نخست‌وزیر اسرائیل، انتقاد کرد و به اتهام‌ها و پرونده‌های بین‌المللی مطرح‌شده علیه وی اشاره نمود. او همچنین درباره روابط نزدیک نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، با اسرائیل پرسش‌هایی مطرح کرد و تصریح نمود که این دیدگاه‌ها، مواضع شخصی و سیاسی او محسوب می‌شود.

مولانا سیدکلب جواد نقوی در ادامه به موضوع دین و سیاست پرداخت و تأکید کرد که هیچ حزب سیاسی نباید از مذهب به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به قدرت سواستفاده کند. وی هشدار داد که سیاست‌ورزی مبتنی بر مذهب موجب شکاف‌های اجتماعی می‌شود و در نهایت شهروندان عادی هزینه آن را می‌پردازند. او افزود احزاب و جریان‌هایی که واقعاً به توسعه، رفاه عمومی و پیشرفت کشور متعهد هستند، نیازی به بهره‌برداری از احساسات مذهبی برای جلب حمایت مردم ندارند.

وی همچنین به برخی موضوعات بحث‌برانگیز در فضای سیاسی هند، از جمله مسئله تعدد زوجات در میان مسلمانان، اشاره کرد و گفت این مسائل اغلب بزرگنمایی می‌شوند و برای ایجاد اختلاف و انحراف افکار عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به اعتقاد وی، چنین مباحثی بیش از آنکه در خدمت حل مشکلات جامعه باشند، به افزایش تنش‌های اجتماعی دامن می‌زنند.

دبیر کل علمای هند در پایان با اشاره به انتخابات مجلس ایالتی اوتار پرادش در سال ۲۰۲۷، از رأی‌دهندگان خواست از نامزدها و احزابی حمایت کنند که برنامه‌های خود را بر توسعه، آموزش، اشتغال و رفاه عمومی متمرکز کرده‌اند. وی همچنین از مردم خواست نسبت به تبلیغات سیاسی مبتنی بر مذهب و دوقطبی‌سازی‌های فرقه‌ای هوشیار باشند و از حق رأی خود با مسئولیت‌پذیری استفاده کنند.

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