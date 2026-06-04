به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت‌الله‌العظمی فیاض(ره) در نجف اشرف، در پی درگذشت این مرجع تقلید شیعیان که امروز پس از تحمل چندین سال بیماری در سن ۹۶سالگی دار فانی را وداع گفت، پیام زیر را صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ﴾

با کمال تأسف و اندوه، خبر درگذشت مرجع معظم تقلید حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض (قدس سره الشریف) را دریافت کردیم؛ بزرگ‌مردی که عمر مبارک خود را در راه خدمت به دین، تدریس علوم اسلامی، تربیت علما و فضلا، و بذل تلاش در مسیر نشر معارف اهل‌بیت(علیهم السلام) و تبیین احکام شریعت مقدسه سپری نمود.

بی‌شک رحلت ایشان، به‌دلیل جایگاه بلند علمی و دینی و همچنین آثار علمی ارزشمندی که از خود به یادگار گذاشتند، خسارتی بزرگ برای حوزه‌های علمیه و عموم مؤمنان به شمار می‌رود.

از درگاه خداوند متعال مسألت داریم که ایشان را مشمول رحمت واسعه خود قرار داده و با محمد و خاندان پاکش(صلوات الله علیهم أجمعین) محشور فرماید و به بازماندگان، شاگردان، مقلدان و دوستداران ایشان صبر و آرامش خاطر عنایت فرماید.

مراسم تشییع پیکر پاک ایشان طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

در کاظمین مقدسه: روز جمعه (۱۹ ذی‌الحجه ۱۴۴۷ هـ) ساعت ۹ صبح، از حسینیه آل یاسین به سمت حرم مطهر کاظمین.

در کربلای معلی: روز جمعه (۱۹ ذی‌الحجه ۱۴۴۷ هـ) ساعت ۵ عصر، از حرم مطهر امام حسین و برادرشان ابوالفضل العباس (علیهما السلام).

در نجف اشرف: روز شنبه (۲۰ ذی‌الحجه ۱۴۴۷ هـ) ساعت ۹ صبح، از مقابل دفتر ایشان (قدس سره) در نجف اشرف به سمت حرم مطهر امیرالمؤمنین.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم.

دفتر حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض

............

پایان پیام/