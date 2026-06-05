به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله العظمی سبحانی، از مراجع تقلید، در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت حضرت آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض از مراجع عالیقدر نجف اشرف، این مصیبت را تسلیت گفت.

در پیام تسلیت آیت‌الله سبحانی آمده است: با نهایت تأثر، خبر درگذشت یکی از بزرگان حوزه علمیه نجف اشرف، حضرت آیت‌الله شیخ اسحاق فیاض (قدس سره الشریف) را دریافت کردیم.

در این پیام با اشاره به جایگاه علمی این فقید سعید آمده است: آن عالم ربانی اگرچه از میان ما پر کشیده است، اما اندیشه، آثار علمی و میراث ماندگار ایشان همچنان زنده و الهام‌بخش خواهد بود.

آیت‌الله سبحانی در ادامه پیام خود با اشاره به خدمات علمی آن مرحوم، آورده است: ایشان عمر پربرکت خویش را در راه تدریس، تحقیق و تألیف سپری کردند و با تربیت نسل‌های فراوانی از دانش‌پژوهان و برجای گذاشتن گنجینه‌ای ارزشمند از معارف اسلامی، خدمت بزرگی به حوزه‌های علمیه و جهان اسلام نمودند؛ میراثی که آیندگان در گذر زمان از آن بهره‌مند خواهند شد.

این مرجع تقلید در پایان ضمن تسلیت این مصیبت به پیشگاه مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، زعمای حوزه علمیه نجف اشرف، مراجع عظام تقلید، شاگردان، ارادتمندان و به‌ویژه خاندان مکرم آن مرحوم، از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با اولیای الهی را مسئلت کرده است.

گفتنی است آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع عالیقدر شیعیان در نجف اشرف، ۱۴ خرداد ماه در سن ۹۶ سالگی در یکی از بیمارستان‌های بغداد درگذشت.

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