به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و رئیس کمیته سیاسی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض پیام تسلیتی صادر کرد.

وی در این پیام، با ابراز اندوه و تأثر فراوان از رحلت این مرجع برجسته جهان تشیع، نوشت که حوزه علمیه کهن‌سال نجف اشرف با فقدان این عالم برجسته، یکی از ستون‌های استوار علمی و فقهی خود را از دست داده است.

محقق در ادامه با اشاره به جایگاه علمی آیت‌الله فیاض، وی را از ارکان اصلی رهبری علمی و فقهی حوزه علمیه نجف دانست و تأکید کرد که رحلت ایشان مایه تأثر عمیق مؤمنان و پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) در سراسر جهان شده است.

در بخش دیگری از این پیام، به پیشینه علمی و تحصیلی آیت‌الله فیاض اشاره شده و آمده است که وی از خانواده‌ای متدین و کم‌بضاعت از هزاره‌های شیعه افغانستان در منطقه جاغوری ولایت غزنی برخاسته و برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف مهاجرت کرده بود.

بر اساس این پیام، آیت‌الله فیاض در طول سالیان تحصیل، دروس عالی حوزوی را در محضر استادان برجسته‌ای همچون آیات عظام سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خوئی، سید محمود شاهرودی و شیخ حسین حلی فرا گرفت و به درجه اجتهاد نائل آمد.

محقق همچنین به آثار علمی این مرجع فقید در حوزه‌های فقه، اصول و مباحث مستحدثه اشاره کرده و افزوده است که وی دیدگاه‌ها و نظریات نوآورانه‌ای در مسائل معاصر ارائه کرده است.

در این پیام آمده است که آیت‌الله فیاض پس از رحلت آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی، رساله عملیه خود را منتشر کرده و در کنار مراجع برجسته‌ای همچون آیت‌الله سیستانی، سید سعید حکیم و شیخ بشیر نجفی، از مراجع تقلید مهم جهان تشیع به شمار می‌رفت.

حاجی محمد محقق همچنین تأکید کرده است که آیت‌الله فیاض در کشورهای مختلف جهان دارای مقلدان فراوان بود و در افغانستان نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود و دفتر خیریه ایشان در سال‌های اخیر کمک‌های گسترده‌ای به نیازمندان و خانواده‌های محروم ارائه کرده است.

در پایان این پیام، محقق این مصیبت بزرگ را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، مراجع عظام تقلید، حوزه علمیه نجف اشرف، شاگردان، مقلدان و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت گفته و برای آن عالم فقید علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرده است.

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