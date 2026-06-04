محکومیت رهبران النهضه به حبس ابد در تونس/ جنبش النهضه: حکم فاقد الزامات عدالت است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ جنبش النهضه و رسانه‌های تونسی اعلام کردند که دادگاهی در این کشور، راشد الغنوشی و چند نفر دیگر را به اتهام آنچه «فعالیت تروریستی» خوانده است، به زندان محکوم کرد.

الغنوشی و شخصیت‌های دیگری در جنبش النهضه در این پرونده به تشکیل به اصطلاح «یک دستگاه امنیتی مخفی» برای این جنبش، متهم شدند.

این احکام شامل حبس ابد به علاوه ۳۰ سال حبس برای الغنوشی ۸۴ ساله، حبس ابد به علاوه ۳۲ سال حبس برای «کمال البدوی» (افسر بازنشسته) و ۴۲ سال حبس برای «علی العریض» (نخست‌وزیر سابق) است.

العریض از سال ۲۰۲۲ در زندان بوده و با اتهاماتی در یک پرونده جداگانه موسوم به پرونده «کمک به اعزام جنگجویان به عراق و سوریه» روبرو شد.

مقامات تونسی، الغنوشی را در سال ۲۰۲۳ بازداشت کردند و پیش از صدور حکم روز گذشته برای الغنوشی، مجموع احکام صادر شده علیه وی در چندین پرونده از جمله پرونده موسوم به «توطئه علیه امنیت کشور» از ۴۰ سال فراتر رفته بود.

منتقدان تأکید می‌کنند که احکام صادر شده برای چهره‌ها و شخصیت‌های مخالف در تونس، انگیزه سیاسی دارد.

واکنش جنبش النهضه

جنبش اسلامی النهضه این حکم را «فاقد اساسی‌ترین الزامات و شروط عدالت» توصیف کرد.

النهضه در انتخابات برگزار شده پس از انقلاب ۲۰۱۱ در تونس پیروز شد و نزدیک به یک دهه در حیات سیاسی این کشور نقش اساسی ایفا می‌کرد.

برپایه این گزارش، چندین سازمان غیردولتی تونسی و بین‌المللی از محدودیت حقوق و آزادی‌ها در این کشور از زمان به قدرت رسیدن «قیس سعید»، رئیس‌جمهور تونس، در ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی انتقاد کرده‌اند. سعید در این زمان نخست‌وزیر خود را برکنار و پارلمان را تعلیق کرد. سپس نمایندگان پارلمانی با اختیارات بسیار محدود انتخاب شدند.

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