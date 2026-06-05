به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم اشغالگر اسرائیل در مقاله‌ای تأکید کرد که حزب‌الله «همچنان قادر است به اسرائیل آسیب برساند».

وی با اشاره به اینکه «دلخوش کردن به راهکار نظامی صِرف در لبنان، توهمی خطرناک است»، هرگونه پیشرفت را در گرو «برکناری نتانیاهو از قدرت» دانست.

ایهود باراک خاطرنشان کرد که ارتش اسرائیل با دستانی بسته می‌جنگد تا «کمربند امنیتی» در جنوب لبنان را حفظ کند؛ کمربندی که هدفش دور نگه داشتن موشک‌های ضد زره از شهرک‌های صهیونیست‌نشین و دشوار کردن حرکت پهپادها است.

وی افزود: شکست در یافتن راهکاری برای مقابله با پهپادها، آن هم سال‌ها پس از ظهور این تهدید، یک ناکامی شرم‌آور است.

باراک در مقاله‌ای در روزنامه «هاآرتص» نوشت: تدوین راهکارهایی برای این تهدید، هفته‌های طولانی زمان خواهد برد و حتی در آن زمان نیز هزینه‌بر و ناقص خواهد بود.

وی تأکید کرد: هزینه تقریباً روزانه اعلام کشته‌ها و خطر دائمی برای نظامیان در میدان، باعث ایجاد احساس سرخوردگی عمیق در میان فرماندهان میدانی و افکار عمومی شده است.

حزب‌الله همچنان زنده و پابرجاست

وی افزود: یک سال و نیم از آتش‌بسی می‌گذرد که بنیامین نتانیاهو پس از آن ادعا کرد حزب‌الله را ده‌ها سال به عقب رانده است... چه غرور پوچ و بی‌جایی!

باراک در ادامه گفت که تمامی «دستاوردهای» مربوط به «عملیات پیجر»، ترور سید حسن نصرالله و فرماندهان، و ضربات به نیروهای «رضوان» و شبکه موشکی، گویی اصلاً وجود نداشته و همگی بر باد رفته و از بین رفته‌اند.

به گفته باراک، تحت رهبری شیخ نعیم قاسم، حزب‌الله همچنان «زنده و پابرجاست»، به ارتش اسرائیل و ساکنان شمال اراضی اشغالی ضربه می‌زند، زندگی غیرنظامی را کاملاً مختل کرده و هیچ نشانه‌ای از فروپاشی یا آمادگی برای خلع سلاح نشان نمی‌دهد.

از نظر باراک، خلاصه کردن وضعیت لبنان از دیدگاه نخست‌وزیر در یک کلمه، "شکست" و در دو کلمه، "شکست مطلق" است.

وی اظهار کرد: هر روز توهماتی درباره آنچه می‌توان انجام داد و آنچه نمی‌توان، ترویج می‌شود.

باراک اشاره کرد که گره زدنِ «نابودی یکباره و همیشگی حزب‌الله» به «برداشتن محدودیت‌ها در لبنان»، یک «توهم خطرناک» است؛ چرا که برای نابودی حزب‌الله، باید کل لبنان را اشغال کرد که این امری کاملاً غیرعملی است.

باراک درخصوص راه برون‌رفت گفت: تنها راه متلاشی کردن حزب‌الله، از مسیر سیاسی و با هماهنگی دولت لبنان، واشنگتن و دولت‌های منطقه می‌گذرد.» او هشدار داد که «هرکس چنین طرحی نداشته باشد، محکوم به غرق شدن در باتلاق لبنان و ریختن خون‌ها برای سال‌های متمادی بدون هیچ نتیجه‌ای است.

او در این زمینه، این باور را که «فشار نظامی حزب‌الله را از بین می‌برد یا فقط از دست دادن زمین باعث خلع سلاح آن می‌شود» یک «حماقت» دانست؛ سیاستی که منجر به با خاک یکسان کردن روستاها و شهرک‌ها (مشابه غزه) شده است.

باراک تأکید کرد: تخریب روستاها اتفاقاً به آنچه حزب‌الله بر آن تأکید دارد، یعنی اینکه "تنها نیروی محافظ لبنان در برابر اسرائیل" است، مشروعیت می‌بخشد.

وی افزود: ما با این کار به حزب‌الله در درگیری‌اش با دولت لبنان و مخالفان داخلی‌اش کمک می‌کنیم... ما در حال کمک به حزب‌الله هستیم، نه ضربه زدن به آن.

هیچ فرصتی برای پیشرفت نیست؛ مگر با برکناری نتانیاهو

در همین راستا، باراک، نتانیاهو را متهم کرد که بارها فرصت‌های موجود برای مسیرهای سیاسی در جبهه‌های غزه، لبنان و سوریه را به دلیل «ملاحظات بقای سیاسی و شخصی» به شکست کشانده است.

وی خاطرنشان کرد که ساکنان شمال توسط یک «کابینهِ سنگی و بی‌احساس» رها شده‌اند؛ کابینه‌ای که بارها تسلیم باج‌خواهی حریدی‌ها شده و اولویت را به شهرک‌سازی در کرانه باختری می‌دهد.

باراک تأکید کرد: ساکنان شمال می‌دانند که ۱۳ میلیارد شیکلی که دو روز پیش وعده‌اش داده شد، چیزی جز جوهر روی کاغذ نیست.

مقاله باراک با این تأکید به پایان می‌رسد: هیچ فرصتی برای پیشرفت وجود ندارد، مگر زمانی که نتانیاهو از کرسی قدرت کنار زده شود.

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