به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم عزیزی با اشاره به تحولات اخیر محور مقاومت به ویژه لبنان و تلاش بیهوده رژیم صهیونیستی برای آسیب رساندن به حزب الله اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در مسیر ارزش های اسلامی و انقلابی و ارزش های نبوی ثابت قدم است و حزب الله در خط مقدم ایستادگی بر آرمان های اسلام ناب است و اگر امروز ایران اسلامی یکپارچه پشتیبان حزب الله است به این جهت است که حزب الله در خط نبرد با دشمنان اسلام است و همه ارکان نظام جمهوری اسلامی خود را موظف می‌دانند از حزب الله پشتیبانی کنند همانطور که در طول جنگ رمضان حزب‌الله به کمک ملت ایران آمد.

وی افزود: بدون شک همه ارکان ایران اسلامی خود را حامی ملت لبنان می دانند و در همین تفاهمی که از طریق میانجی به آمریکا ارسال شده، توافق آتش در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان ذکر شده و امروز هر گفت و گویی با اجرای این شرط آغاز می شود و لبنان و حزب الله برای ما از اولویت های ویژه ای برخوردار است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: امروز ملت عزیز ما در میادین یکپارچه شعار حمایت از حزب الله را سر می دهند و این به این معناست که همه مردم ما هرچه در توان دارند، به مردم لبنان کمک کنند و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی نیز بر خود وظیفه می داند از همه ظرفیت خود برای کمک به حزب الله استفاده کند. ما در نشست اخیر خود این موضوع را به نماینده حزب الله در ایران اعلام کردیم و انشاالله راهکارهای اجرایی آن در کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی دنبال می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: ما تا پای جان بر روی اصول و ارزش های انقلاب ایستاده‌ایم و اگر چه حزب الله در خط مقدم است اما ملت های مسلمان و ملت ایران یکپارچه پشتیبان حزب الله هستند و این فکر که حزب الله تضعیف شده یا امکان اقدامی از سوی رژیم صهیونی علیه حزب الله ممکن است را باید از ذهن‌شان خارج کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بدون شک همه ارکان نظام اسلامی و همه اجزای جبهه مقاومت در کنار حزب الله هستند و تا سرنگونی رژیم صهیونیستی این مسیر ادامه دارد و اسرائیلی ها این را بدانند؛ اقداماتشان آنها را به مرگ زودرس نزدیک کرده است و ما با همه قوا در کنار جریان مقاومت حاضریم تا در این صحنه نقش آفرینی کنیم و مطمئن هستیم پیروزی برای ما است و روزی را شاهد خواهیم بود که حزب الله پیروز و رژیم صهیونیستی شکست خورده قطعی خواهد بود

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