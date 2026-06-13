تردید ترامپ برای حمایت از نتانیاهو در انتخابات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی معاریو افزود : برآوردهای تحلیلی حاکی از آن است که «ترامپ» که به خودجوشی و تمایل به صحبت بدون محدودیت معروف است، در اظهارات خود به گزارشهای اطلاعاتی آمریکا تکیه داشته که شخصیتهای رهبران جهان و سلامت آنان را به دقت بررسی میکند، به ویژه «نتانیاهو» که مهمترین فرد برای منافع آمریکا محسوب میشود. زیرا آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) تواناییهایی دارند که به آنها امکان میدهد تمامی گرایشهای سیاسی داخل رژیم صهیونیستی را با دقت بالا رصد و تحلیل کنند.
روزنامه صهیونیستی معارویو فاش کرد : این تحولات، یک ضربهٔ انتخاباتی شدید برای «نتانیاهو» محسوب میشود که با بنبست قضایی پیچیدهای در هزاران پروندهٔ فساد روبروست؛ پروندههایی که احتمال صدور احکام متعدد زندان را برای او به همراه دارد.
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