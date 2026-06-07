به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز فلسطینی دفاع از حقوق اسیران فلسطینی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: حدود ۳۶۰ کودک فلسطینی در حال حاضر در زندانهای رژیم اسرائیل در شرایط سختی در اسارت به سر میبرند که این امر، نقض قوانین و معیارهای بینالمللی حقوق کودکان است.
این مرکز افزود: دادگاههای رژیم اسرائیل برای ۱۶۰ کودک زندانی، حکم محکومیت صادر کرده است و ۹۰ کودک دیگر بدون محاکمه، در بازداشت اداری (بازداشت موقت) به سر میبرند. بازداشت موقت میتواند سالها ادامه یابد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز فلسطینی دفاع از حقوق اسیران فلسطینی آمده است: کودکان اسیر با آزارهای روحی، روانی و جسمی و بیتوجهی پزشکی روبهرو هستند و بندهای زندانهای آنها شلوغ است و شیوع بیماریها در بین آنها مشاهده میشود.
این مرکز هشدار داد: اثرات دوره اسارت بعد از آزادی کودکان نیز همچنان ادامه مییابد و پیامدهای روحی-روانی، آموزشی و اجتماعی بلندمدتی بر آنها دارد.
براساس آمار باشگاه رسیدگی به امور اسیران فلسطینی (الاسیر)، ۹ هزار و ۵۰۰ اسیر فلسطینی و عرب در زندانهای اشغالگران اسرائیلی به سر میبرند. از سال ۱۹۶۷ میلادی تاکنون ۳۲۶ اسیر فلسطینی در نتیجه شکنجه و سهلانگاری عمدی پزشکی جان خود را از دست دادهاند.
تأکید حماس بر وضعیت وخیم اسیران
جنبش حماس دوم خرداد ۱۴۰۵ در بیانیهای به مناسبت روز اسیر فلسطینی اعلام کرده بود: وضعیت حدود ۹ هزار و ۵۰۰ اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم اسرائیل رو به وخامت است که ۸۴ نفر از آنها زن هستند. علاوه بر این، حدود یک هزار و ۵۰۰ شهروند ربوده شده اهل نوار غزه از سوی رژیم اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در بازداشتگاههای مخفی نگهداری میشوند. آنها تحت فجیعترین اشکال شکنجه روحی و جسمی قرار دارند و از ابتداییترین حقوق انسانی محروم هستند و دهها نفر از آنان تاکنون به شهادت رسیدهاند.
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