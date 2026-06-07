به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ‌ارتش رژیم صهیونیستی لحظاتی پیش از حملات موشکی ایران به مناطق اشغالی خبر داد.

ارتش رژیم اشغالگر مدعی شده که سامانه دفاعی این رژیم در حال رهگیری تهدید است.

همچنین برخی منابع عبری اعلام کردند که در شهرهای حیفا و ناصره صدا انفجار شنیده شده است.

این عملیات تنبیهی از سوی نیروهای مسلح ایران پس از آن صورت گرفت که رژیم صهیونیستی با حمایت تمام‌عیار آمریکا، آتش‌بس برقرارشده را در جبهه لبنان به طور مکرر نقض کرد

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