به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء(ص) با انتشار پیامی، شروع عملیات پاسخ ایران به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به ضاحیه بیروت را اعلام کرد.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) تاکید کرد: ارتش صهیونی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند و در صورت گسترش حملات یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو خواهد شد.

متن این پیام به شرح زیر است:

رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس شرارت های خود علیه مردم مظلوم لبنان با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی را روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح های ممنوعه از جمله بمب های فسفری مرتکب جنایات جنگی می گردد.

با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم.

ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.

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