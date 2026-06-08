به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موزه «لوور» در شهر پاریس پایتخت فرانسه، نمایشگاه جدیدی با عنوان «هم‌آوایی‌ها: شگفتی‌های هنر اسلامی در بخش هنرهای تزئینی» برگزار می‌کند. رویدادی که از ۲۴ ژوئن آغاز می‌شود و تا ماه دسامبر ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه در تالارهای بخش هنرهای تزئینی واقع در بال ریشلیوی موزه برپا می‌شود.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این رویداد در شرایطی برگزار می‌شود که بخش هنر اسلامی موزه لوور برای انجام عملیات مرمت و بازسازی موقتاً تعطیل شده است. همین موضوع فرصت انتقال بخشی از آثار این مجموعه به دیگر فضاهای نمایشگاهی موزه را فراهم کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری نمایشگاه جدید شده است.

بازگشت به یک پیوند تاریخی

ایده اصلی نمایشگاه بر مفهوم هم‌آوایی‌ها یا پیوندهای خویشاوندی و همجواری میان آثار هنری استوار است. مفهومی که به تاریخ طولانی تعامل میان هنر اسلامی و هنرهای تزئینی اروپا اشاره دارد.

در طول قرون متمادی به‌ویژه از دوران قرون وسطی، آثار هنری اسلامی هرگز از بسترهای زیبایی‌شناختی پیرامون خود جدا نبوده‌اند. بسیاری از فنون، نقوش و تزئینات به‌کاررفته در این آثار بر شکل‌گیری سلیقه هنری اروپا تأثیر گذاشته و جایگاهی ویژه در مجموعه‌های سلطنتی و فرانسوی یافته‌اند. هرچند بعدها در قالب بخش‌های مستقل موزه‌ای از یکدیگر تفکیک شدند.

نمایشگاه همچنین یادآور دوره‌ای است که آثار هنر اسلامی بیش از یک قرن در بخش هنرهای تزئینی لوور به نمایش گذاشته می‌شدند، پیش از آنکه این آثار در قالب بخشی مستقل سازماندهی شوند.

گفت‌وگویی میان دو مجموعه

هدف برگزارکنندگان، ایجاد گفت‌وگویی بصری و فکری میان آثار هنر اسلامی و مجموعه هنرهای تزئینی است. گفت‌وگویی که بر سه محور اصلی «نور»، «رنگ» و «پیکره» شکل گرفته است.

نمایشگاه حدود ۵۰ اثر هنری را دربر می‌گیرد که از قرن نهم تا هفدهم میلادی را پوشش می‌دهند. این آثار از مناطق مختلف جهان اسلام از ایران و آناتولی گرفته تا اندلس، گردآوری شده‌اند.

اشیای به نمایش درآمده نیز از تنوع چشمگیری برخوردارند و شامل آثار ساخته‌شده از کریستال سنگی، سفال، فلز، شیشه و عاج می‌شوند.

نور؛ از زیبایی تا معنا

بخش نخست نمایشگاه به موضوع «نور» اختصاص دارد. در این بخش آثاری ارائه شده‌اند که بر ویژگی‌های مواد شفاف یا بازتاب‌دهنده مانند کریستال سنگی و تزئینات فلزی درخشان تکیه دارند.

همچنین آثاری مرتبط با بازنمایی اجرام آسمانی در این بخش دیده می‌شود. این مجموعه نشان می‌دهد که نور در هنر اسلامی تنها عنصری بصری نبوده، بلکه کارکردی نمادین و معرفتی نیز داشته است.

رنگ؛ زبان مشترک هنر اسلامی

بخش دوم نمایشگاه با عنوان «رنگ» به بررسی جایگاه رنگ‌آمیزی و چندرنگی در هنر اسلامی می‌پردازد. ویژگی‌ که به‌ویژه در سفال، فلزکاری و شیشه‌گری اسلامی نمود چشمگیری یافته است.

این بخش، مسیر انتقال فناوری‌ها و سبک‌های هنری را از ایران دوره میانه تا تولیدات هنری امپراتوری عثمانی دنبال می‌کند و گستره جغرافیایی و فرهنگی این هنر را به نمایش می‌گذارد.

پیکره و هنرهای سه‌بعدی

محور سوم نمایشگاه با عنوان «پیکره» بر حضور اشکال برجسته و مجسمه‌گونه در هنر اسلامی قرون میانه، تمرکز دارد.

در این بخش، آثار متنوعی از صحنه‌های تصویری و تندیس‌های حیوانی گرفته تا هنر کنده‌کاری روی عاج و کاشی‌های تزئینی به نمایش گذاشته شده‌اند.

همچنین نمایشگاه به سنت‌های ساخت سازه‌ها و اشیای مکانیکی در دربارهای اندلس اشاره می‌کند. موضوعی که کمتر در روایت‌های رایج از هنر اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

نمایشگاه «هم‌آوایی‌ها» تلاشی برای بازخوانی روابط تاریخی میان هنر اسلامی و هنرهای تزئینی اروپا و نشان دادن تأثیرات متقابل این دو سنت هنری در طول قرون مختلف است. تأثیراتی که همچنان بخشی از میراث فرهنگی مشترک جهان به شمار می‌آیند.

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