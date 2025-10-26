به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موزه ملی کره‌جنوبی اعلام کرد که از ماه آینده نمایشگاه دائمی جدیدی را با محوریت تاریخ و فرهنگ اسلامی افتتاح خواهد کرد تا بازدیدکنندگان با یکی از تأثیرگذارترین تمدن‌های جهان آشنا شوند.

به گزارش منابع خبری، این نمایشگاه با همکاری موزه هنر اسلامی قطر از ۲۲ نوامبر در طبقه سوم بخش «هنر جهان» موزه ملی کره افتتاح می‌شود.

این اقدام برای نخستین‌بار است که موزه ملی کره‌جنوبی یک فضای دائمی ویژه برای نمایش آثار و میراث فرهنگی تمدن اسلامی ایجاد می‌کند. هدف از این نمایشگاه، معرفی غنای تاریخی، هنری و فکری تمدن اسلامی و تقویت درک فرهنگی میان ملت‌ها عنوان شده است.

**************

