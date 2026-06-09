تأثیر ورود یمن در حمله به اراضی اشغالی در تغییر معادلات اسرائیل و آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات خود با طرف آمریکایی که با میانجی‌گری پاکستان در حال انجام است، یکی از شروط خود را توقف جنگ و آتش بس در تمامی جبهه‌های مقاومت و به ویژه لبنان اعلام کرده و بر همان نیز پافشاری کرد. اما رژیم صهیونیستی نه تنها آتش بس را نقض کرد بلکه در هفته‌های اخیر حملات شدیدتر خود را در جنوب لبنان و منطقه ضاحیه انجام داد که منجر به کشته شدن تعدادی زیادی از ساکنان این منطقه شد.

در همین راستا ایران طبق مواضعی که اعلام کرده و در حمایت از محور مقاومت بامداد روز دوشنبه در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مواضعی را در اراضی اشغالی مورد هدف قرار داد.

اقدام رژیم صهیونیستی نه فقط با واکنش ایران بلکه سایر جبهه‌های مقاومت از جمله یمن را نیز به دنبال داشت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اظهار کرد که نیروهای مسلح یمن حمله موشکی را به اهداف حساس دشمن اسرائیلی در منطقه اشغالی یافا (تل‌آویو) آغاز کردند، حملات موشکی با دقت به اهداف خود دست یافتند.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند، «ما ممنوعیت کامل و جامع ناوبری دریایی اسرائیل در دریای سرخ را اعلام می‌کنیم و تمامی تحرکات دشمن را از لحظه صدور این بیانیه، اهداف نظامی مشروع برای نیروهای مسلح خود می‌دانیم».

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: « تأکید می‌کنیم که به تشدید با تشدید پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما بر اساس تحولات میدانی، نبرد و هماهنگ با محور جهاد و مقاومت شدت خواهد یافت» و « بر حق ملت آزاد ما و امت اسلامی برای مقابله با تجاوز آمریکایی-اسرائیلی تأیید می‌کنیم».

با وجود اینکه فعلا حملات مستقیم و پرحجم رژیم صهیونیستی به بیروت فعلا متوقف شده است و از این سو ایران نیز اعلام کرد که حملات به سرزمین‌های اشغالی را با توجه به اینکه ضربات محکم وارد شده است، متوقف می‌کند. با این حال ورود همه جانبه همه جبهه‌های مقاومت در تنبیه اسرائیل قابل توجه بود و نشان داد که نیروهای مقاومت در منطقه با قوت اهداف خود را دنبال می‌کنند.

«حسن هانی‌زاده» کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌وگویی اظهار کرد: بعد از حملات اخیری که ارتش رژیم صهیونیستی علیه مردم جنوب لبنان و کشتار بیش از 3500 نفر از مردم این منطقه انجام داد و همچنین حملات اخیری که ارتش اسرائیل به ضاحیه بیروت داشت، ایران مکررا اخطار داده بود که اگر این حملات به ضاحیه متوقف نشود، پاسخ کوبنده‌ خواهد داد و اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که به دلیل شرایط ایجاد شده در لبنان محور مقاومت وارد عمل شد به ویژه یمن که از اقتدار بالایی در عرصه بازدارندگی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ورود یمن به این عملیات و حمله به اراضی اشغالی در تغییر معادله تاثیر زیادی داشت، گفت: اگر این جنگی که آغاز شده کنترل نشود، طبیعتا گسترش پیدا می‌کند. یمن تنگه باب المندب را در اختیار دارد و هرگونه تحرک کشتی‌های وابسته به آمریکا و اسرائیل را رصد و مورد حمله قرار می‌دهد و همین مساله بازدارندگی بالایی در منطقه ایجاد می‌کند.

این کارشناس مسائل منطقه همچنین با تاکید بر این‌که بازدارندگی در منطقه باعث می‌شود که آمریکا و رژیم صهیونیستی دست از ماجراجویی بردارند، گفت: در حال حاضر محور مقاومت با وجود شرایط بحرانی که در عراق، یمن، لبنان وجود دارد،‌ انسجام بالایی داشته است.

هانی‌زاده در ادامه اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن مسابقات جام جهانی فوتبال اکنون شرایط زمانی به نفع آمریکا و اسرائیل نیست، از سوی دیگر اختلاف نظر میان ترامپ و نتانیاهو تشدید شده زیرا ترامپ از نتانیاهو درخواست کرده بود که به جنوب لبنان دیگر حمله نکند اما این کار را انجام داد و همین مساله موجب شکاف میان این دو شده است.

وی با تاکید بر این‌که تنگه باب المندب مهم و استراتژیک است، گفت: این تنگه حلقه بزرگ‌تری برای دریای عمان و خلیج فارس تلقی می‌شود، زیرا اغلب کشتی‌ها برای عبور و دستیابی به اقیانوس نیاز دارند تا از این منطقه عبور کنند لذا تنگه باب المندب راهبردی و مهم است و بسته شدن آن فشار اقتصادی بالایی به رژیم صهیونیستی و آمریکا و غرب ایجاد می‌کند.

این کارشناس مسائل منطقه همچنین گفت: اقدام ایران در پاسخ به رژیم صهیونیستی جایگاه مردمی ایران را در سطح منطقه، جهان اسلام و جهان عرب ارتقاء داده و نشان داد که با ایجاد امنیت مردم لبنان را تنها نمی‌گذارد، آن‌ها طراحی بسیار خطرناکی برای محور مقاومت و شیعیان لبنان انجام داده بودند که با اقدام قابل توجه ایران پاسخ محکمی به دشمن داده شد.

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