مدودوف: ایران سلاحی قدرتمندتر از تنگه هرمز در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معاون شورای امنیت روسیه گفت که تنگه هرمز برای ایران به سلاحی تبدیل شده که از سلاح هستهای کشندهتر است و این کشور سلاحی حتی قدرتمندتر در تنگه بابالمندب در اختیار دارد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه دیمیتری مدودف که بهعنوان نماینده ویژه رئیسجمهور این کشور در مراسم ادای احترام به رهبر شهید ایران در تهران شرکت کرد، گفت که در جریان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، پیام تسلیت ولادیمیر پوتین را به مسعود پزشکیان منتقل کرد و همچنین درباره روند توسعه روابط دو کشور گفتوگو کرد.
این مقام ارشد روس دستیابی به توافق نهایی بین تهران و واشنگتن را دشوار توصیف کرد و افزود همه مقامهای آمریکایی خواهان رفع تحریمهای ایران نیستند.
مدودف با بیان این که تفاهمنامه حاصل شده بین ایران و آمریکا، مبنای ادامه مذاکرات خواهد بود و مذاکره همواره بهتر از مذاکره نکردن است، گفت «اما این گفتوگوها باید در نهایت به نتیجهای برسند». او همچنین ضمن ابراز امیدواری درباره موفقیت مذاکرات بین ایران و آمریکا، گفت که بسیار محتمل است که این مذاکرات مسیر دیگری را در پیش بگیرد.
وی تأکید کرد که در جریان سفرش به ایران، ایده تشکیل «پلتفرم کشورهای تحت تحریم» را با رئیسجمهور ایران در میان گذاشته و درباره آن گفتوگو کرده است.
رئیسجمهور پیشین روسیه همچنین گفت که تنگه هرمز به سلاحی برای ایران تبدیل شده که کمتر از سلاح هستهای نیست و تاکید کرد که تنگه بابالمندب، اهرمی حتی قدرتمندتر برای تهران به شمار میرود.وی افزود تنگه بابالمندب میتواند شرایطی در خاورمیانه ایجاد کند که انتقال نفت بهطور کامل متوقف شود و همه باید این موضوع را در هرگونه درگیری در منطقه به خاطر داشته باشند.
..............
پایان پیام
نظر شما