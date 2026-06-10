به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس نظرسنجی «مؤسسه دموکراسی اسرائیل»، ۶۱ درصد از مجموع پاسخدهندگان معتقدند نتانیاهو نباید در انتخابات آینده کنست نامزد شود، در حالی که ۳۵ درصد از نامزدی او حمایت کردهاند. این نظرسنجی بین ۳۱ مه تا ۵ ژوئن ۲۰۲۶ و با مشارکت ۶۰۳ یهودی و ۱۵۰ نفر از فلسطینیان ساکن سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ انجام شده است.
یافتههای این نظرسنجی نشان میدهد ۵۷ درصد از یهودیان اسرائیلی با حضور دوباره نتانیاهو در انتخابات مخالفاند و ۳۹.۵ درصد از او حمایت میکنند. این مخالفت در میان فلسطینیان داخل سرزمینهای اشغالی بسیار بیشتر است؛ بهطوری که ۸۳ درصد آنان با نامزدی او مخالفت کردهاند و تنها ۱۱ درصد موافق بودهاند. نتایج همچنین از شکاف در اردوگاه راست حکایت دارد؛ جایی که بیشتر رأیدهندگان راست از نتانیاهو حمایت میکنند، اما در میان جریانهای میانهرو و چپ، مخالفت با ادامه حضور سیاسی او گسترده است.
در بخش دیگری از این نظرسنجی، کاهش قابل توجه اعتماد به اولویت داشتن امنیت اسرائیل نزد دونالد ترامپ ثبت شده است. همچنین بیش از نیمی از پاسخدهندگان پایان جنگ با ایران در شرایط فعلی را همسو با منافع امنیتی اسرائیل ندانستهاند. با وجود این فضا، حزب لیکود اعلام کرده نتانیاهو در انتخابات آینده شرکت خواهد کرد و مدعی شده است که او بار دیگر پیروز خواهد شد.
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