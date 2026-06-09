عرضه جهانی نسخۀ فرانسوی »اسلام شیعی« در آمازون

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ترجمه فرانسوی کتاب «Shia Islam» اسلام شیعی به تازگی منتشر شده و اکنون از طریق فروشگاه و پلتفرم جهانی آمازون در دسترس مخاطبان در سراسر جهان قرار گرفته است. این اثر به تألیف حجتالاسلام والمسلمین سید مصطفی قزوینی، مبلغ برجسته بینالملل در ایالات متحده، با هدف معرفی دقیقتر مکتب تشیع و ارائه تصویری روشن از مبانی اعتقادی و سنتهای آن، برای مخاطبان فرانسویزبان منتشر شده است.
ترجمه این کتاب را «نادیه رضا مرتضی» (Nadia‑Rida Mourtada) انجام داده است. در این اثر تلاش شده با زبانی علمی و قابل فهم، برخی برداشتها و تصورات نادرست درباره اسلام شیعی بررسی و اصلاح شود و در عین حال اصول اساسی اعتقادات و شیوههای عبادی این مکتب برای خوانندگان تشریح گردد.
انتشار نسخه فرانسوی «Shia Islam» گامی در جهت گسترش شناخت متقابل میان مسلمانان و تقویت گفتوگو دروناسلامی به شمار میرود. دسترسی جهانی این کتاب از طریق آمازون میتواند فرصت تازهای برای مخاطبان فرانسویزبان فراهم کند تا با معارف و دیدگاههای مکتب تشیع آشنایی عمیقتری پیدا کنند.
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