ترامپ: ایران بالگرد آمریکایی را سرنگون کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تروریست آمریکا، مدعی شد واشنگتن باید به سرنگونی یک بالگرد نظامی این کشور بر فراز تنگه هرمز توسط ایران واکنش نشان دهد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد که ارتش آمریکا به این جمع‌بندی رسیده است که ایران یک فروند بالگرد آپاچی آمریکایی را در جریان گشت‌زنی در تنگه هرمز هدف قرار داده و سرنگون کرده است. وی در عین حال مدعی شد هر دو خلبان این بالگرد «سالم و بدون آسیب» هستند و تأکید کرد: «با وجود این، ایالات متحده باید به این اقدام پاسخ دهد.»

این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود گفت که ۲ سرنشین بالگردی که نزدیک تنگه هرمز سقوط کرد در سلامت هستند.

روزنامه نیویورک تایمز هم ساعاتی پیش از سقوط یک بالگرد نظامی آمریکا نزدیک تنگه هرمز خبر داد و تاکید کرد که هنوز مشخص نشده این بالگرد سقوط کرده یا بر اثر آتش نیروهای ایرانی ساقط شده است.

ترامپ درباره اوضاع منطقه نیز گفته بود معتقدم که شرایط در منطقه آرام خواهد شد چرا که دو طرف بر سر آتش بس توافق کرده اند.

وی بدون اشاره به شکست های میدانی در جنگ با ایران مدعی شده بود که محاصره اقتصادی علیه ایران برای ما بهتر از گزینه نظامی است.

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