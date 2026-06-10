عملیات اجرایی ساخت دانشگاه حکمت شرق آفریقا، در تانزانیا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از تانزانیا، مراسم رسمی کلنگ‌زنی و گذاشتن سنگ‌بنای دانشگاه حکمت شرق آفریقا همزمان با عید سعید غدیر خم در تانزانیا برگزار شد.

در این مراسم، همت‌پناه سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا و دکتر علی تقوی رئیس نمایندگی دانشگاه بین‌المللی المصطفی در تانزانیا به همراه جمعی از شخصیت‌های دینی، علمی و دیپلماتیک حضور داشتند.

سخنرانان این مراسم تأکید کردند که تأسیس دانشگاه حکمت شرق آفریقا نقش مهمی در توسعه آموزش عالی، پژوهش‌های علمی و تربیت نیروهای متخصص برای جوانان شرق آفریقا ایفا خواهد کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا و دیگر سخنرانان بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش آموزش به عنوان راهی برای توسعه پایدار، ارتقای سطح علمی جامعه و تقویت همکاری‌های علمی میان کشورهای منطقه تأکید کردند.

گفتنی است دانشگاه حکمت شرق آفریقا قرار است یکی از مراکز مهم آموزش عالی در این منطقه باشد و فرصت‌های تحصیلی متنوعی را در رشته‌های مختلف علمی و پژوهشی ارائه دهد.

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