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عملیات اجرایی ساخت دانشگاه حکمت شرق آفریقا، در تانزانیا آغاز شد

۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۸
کد مطلب: 1825463
عملیات اجرایی ساخت دانشگاه حکمت شرق آفریقا، در تانزانیا آغاز شد

مراسم رسمی گذاشتن سنگ‌بنای دانشگاه حکمت شرق آفریقا همزمان با عید سعید غدیر خم با حضور «همت‌پناه» سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا و دکتر «علی تقوی» رئیس نمایندگی دانشگاه بین‌المللی المصطفی در تانزانیا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از تانزانیا، مراسم رسمی کلنگ‌زنی و گذاشتن سنگ‌بنای دانشگاه حکمت شرق آفریقا همزمان با عید سعید غدیر خم در تانزانیا برگزار شد.

در این مراسم، همت‌پناه سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا و دکتر علی تقوی رئیس نمایندگی دانشگاه بین‌المللی المصطفی در تانزانیا به همراه جمعی از شخصیت‌های دینی، علمی و دیپلماتیک حضور داشتند.

سخنرانان این مراسم تأکید کردند که تأسیس دانشگاه حکمت شرق آفریقا نقش مهمی در توسعه آموزش عالی، پژوهش‌های علمی و تربیت نیروهای متخصص برای جوانان شرق آفریقا ایفا خواهد کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا و دیگر سخنرانان بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش آموزش به عنوان راهی برای توسعه پایدار، ارتقای سطح علمی جامعه و تقویت همکاری‌های علمی میان کشورهای منطقه تأکید کردند.

گفتنی است دانشگاه حکمت شرق آفریقا قرار است یکی از مراکز مهم آموزش عالی در این منطقه باشد و فرصت‌های تحصیلی متنوعی را در رشته‌های مختلف علمی و پژوهشی ارائه دهد.

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