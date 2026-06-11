به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها معتقدند عدالت در پرونده جفری اپستین، سرمایه‌دار بدنام و متهم به قاچاق جنسی دختران کم‌سن‌وسال، اجرا نشده و افراد بانفوذ مرتبط با او همچنان از پاسخگویی گریخته‌اند. این نظرسنجی که طی شش روز انجام شده، تصویری از بی‌اعتمادی عمیق افکار عمومی آمریکا نسبت به نحوه رسیدگی به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی این کشور ارائه می‌کند.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۱۰ درصد از شرکت‌کنندگان گفتند دولت دونالد ترامپ در پیشبرد روند پاسخگو کردن افراد مرتبط با اپستین نقش مثبتی ایفا کرده است. حتی در میان جمهوری‌خواهان نیز فقط ۲۱ درصد عملکرد دولت ترامپ در این زمینه را قابل قبول ارزیابی کرده‌اند؛ آماری که نشان‌دهنده تردید گسترده نسبت به ادعاهای مطرح‌شده درباره شفافیت پرونده است.

واشنگتن؛ مجسمۀ اعتراضی مردم آمریکا در اعتراض به مصونیت ترامپ و ارتباط وی به پروندۀ اپستین

پرونده‌ای که نماد مصونیت نخبگان شد

طبق نتایج نظرسنجی، ۸۴ درصد آمریکایی‌ها، فارغ از گرایش سیاسی، بر این باورند که پرونده اپستین نشان می‌دهد افراد ثروتمند و قدرتمند در ایالات متحده به‌ندرت بابت اقدامات خود پاسخگو می‌شوند. همچنین تنها یک‌پنجم پاسخ‌دهندگان گفته‌اند افرادی که به عنوان مشتریان یا نزدیکان اپستین شناخته می‌شوند تاکنون با پیامدهای قانونی روبه‌رو شده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد حدود سه‌چهارم آمریکایی‌ها معتقدند دولت فدرال هنوز اطلاعات مهمی درباره شبکه ارتباطات و مشتریان اپستین را از افکار عمومی پنهان کرده است. این ارزیابی در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر اسناد و شهادت‌های مختلف، نام شماری از چهره‌های سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای را در ارتباط با اپستین مطرح کرده است.

سایه اتهامات بر ترامپ و چهره‌های بانفوذ

هیلاری کلینتون خواستار ادای شهادت ترامپ تحت سوگند شده و برخی نمایندگان دموکرات نیز تأکید کرده‌اند پرسش‌های اصلی باید متوجه رئیس‌جمهوری باشد که سال‌ها با اپستین در ارتباط بوده است.

همزمان، گزارش روزنامه گاردین از وجود یادداشت‌های اف‌بی‌آی درباره ادعاهای صریح علیه ترامپ در ارتباط با سوءاستفاده جنسی از یک فرد زیر سن قانونی، بار دیگر بحث شفافیت پرونده را به صدر اخبار بازگردانده است. منتقدان می‌گویند حذف این اسناد از پرونده‌های منتشرشده وزارت دادگستری، این گمانه را تقویت کرده که برخی چهره‌های بانفوذ همچنان از چتر حمایت سیاسی و قضایی برخوردارند.

افشای ارتباطات مالی و شخصی ده‌ها مقام، میلیاردر و مدیر ارشد آمریکایی با اپستین، از جمله برخی مسئولان کنونی دولت و چهره‌های برجسته اقتصادی، پرسش‌های تازه‌ای درباره نفوذ شبکه‌های قدرت در ساختار سیاسی آمریکا ایجاد کرده است. با وجود تحقیقات متعدد و جنجال‌های رسانه‌ای گسترده، بسیاری از افراد نام‌برده تاکنون با پیامدهای جدی حقوقی مواجه نشده‌اند؛ موضوعی که به باور بخش بزرگی از افکار عمومی آمریکا، نشانه‌ای از استانداردهای دوگانه عدالت در قبال نخبگان سیاسی و اقتصادی این کشور است.

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