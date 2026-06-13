به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش‌های قبلی این نوشته، موضوع «توسل»، «شفاعت»، «زیارت قبور» و «رجعت» به‌عنوان برخی از اعتقادات مشترک میان ادیان توحیدی و اندیشه‌های اسلامی شیعی مورد بررسی قرار گرفت. موضوع «عصمت» و لزوم عصمت و بدون خطا بودن در اعتقادات، الفاظ و اعمال پیامبران الهی نیز از موضوعاتی است که هم مورد تاکید شیعیان قرار گرفته و هم مورد پذیرش پیروان ادیان توحیدی قرار دارد.

موضوع عصمت به دلایل مختلف قرآنی و روایی همچنین دلایل عقلی مورد تاکید شیعیان است و به نظر می‌رسد ساده‌ترین استدلال برای این اعتقاد آن است که اگر هر کدام از انبیاء(ع) یا ائمه(ع) دارای مقام عصمت در اعتقادات، در بیانات و در اعمال نباشند، اصولا نمی‌توان آن‌ها را افرادی قابل اعتماد دانست تا بتوانند در مقام هدایت امت قرار بگیرند و برای این موضوع دلایلی مانند قاعده لطف، وجوب نهی و دلایل دیگر را برای لزوم عصمت رهبران الهی بیان کرده‌اند. در این میان برخی فرقه‌های اسلامی غیرشیعی نیز تلاش کرده‌اند با تفاوت قائل شدن میان عصمت در دریافت و ابلاغ وحی و تفکیک آن عصمت در اعمال و گفتار پیامبر، نوعی از عصمت را برای رسول الله(ص) بپذیرند که روشن است این نوع از عصمت، باز هم باعث تزلزل در اعتماد عمومی به ایشان در پی خواهد داشت.

اگرچه تورات و انجیل داستان‌های مختلفی از انبیاء الهی را دارد، اما نکته برجسته در میان این داستان‌ها آن است که یهودیان، اگرچه در تورات از خطاهای انبیاء الهی سخن گفته‌اند، اما برای حضرت موسی(ع) مقام عصمت قائل هستند. در سِفر (کتاب) پادشاهان در کتاب تورات آمده است: «آدمی نیست که گناه نورزد»، اما حضرت موسی(ع) به‌خاطر رسیدن به درجه کمال و برتری نسبت به دیگر انبیاء الهی، دارای مقام عصمت است. در دین مسیحیت نیز حضرت عیسی(ع) دارای مقام عصمت است، در کتاب «یوشع نبی» آمده است که حضرت مسیح(ع) در طول عمر خویش، مرتکب هیچ گناهی خواه صغیره یا کبیره نشد و هیچ ترک اولایی از او صادر نشد» در کتاب «قاموس مقدس» تالیف مستر هاکس نیز همین موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.

در اندیشه‌های مسیحی، علاوه بر حضرت مسیح(ع)، نویسندگان کتاب مقدس نیز دارای مقام عصمت هستند، به‌عنوان نمونه در کتاب الهیات مسیحی تالیف هنری تیسن، همچنین در کتاب تاریخ کلیسای مسیحی تالیف هانس کونک آمده است: «نویسندگان کتاب مقدس، آن‌چرا خدا خواسته، نوشته‌اند». اندیشه‌های پیروان مسیحیت کاتولیک، کلیسا را خطاناپذیر می‌دانند و پاپ را بعد از انتصاب به این مقام، از اشتباه و خطا مصون می‌دانند و او را تحت هدایت روح‌القدس می‌دانند، بنابراین باید گفت که در اندیشه کاتولیک، پاپ نیز دارای مقام عصمت است. روشن است مهمترین دلیل برای بیان عصمت برای نویسندگان کتاب‌های مسیحی، همچنین تاکید بر عصمت پاپ، لزوم اعتماد عمومی به کتاب‌های الهی و رهبران مسیحی است.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

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