به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه سیانان در تحلیلی به بررسی حملات جدید آمریکا به ایران و پیامدهای آن پرداخته و مهمترین محورهای این گزارش به شرح زیر است:
بر اساس این گزارش، ترامپ پس از متهم کردن ایران به وقتکشی و «بازی دادن آمریکا»، دستور حملات جدید علیه اهدافی در ایران را صادر کرد. همزمان، وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت لزوم «با بمب مذاکره خواهد کرد.»
سیانان معتقد است آمریکا طی ماههای گذشته هنوز نتوانسته به یک پیروزی راهبردی برسد. از نگاه نویسنده این تحلیل، افزایش فشار نظامی تاکنون بیش از آنکه موجب عقبنشینی ایران شود، به افزایش مقاومت تهران انجامیده است.
این حملات در حالی انجام شد که میانجیهای قطری برای کاهش اختلافات میان تهران و واشنگتن در حال رایزنی بودند. این تحلیل یادآور میشود که ترامپ پیش از این نیز چند بار در میانه روندهای مذاکره به گزینه نظامی روی آورده و اعتماد به مسیر دیپلماسی را بیش از پیش تضعیف کرده است.
خطر تشدید بحران و افزایش هزینهها
به نوشته سیانان، هر دور جدید از حملات آمریکا خطر گسترش درگیری را افزایش میدهد. همچنین ایران همچنان ابزارهایی برای فشار بر بازار جهانی انرژی و زیرساختهای منطقهای در اختیار دارد که میتواند هزینههای سیاسی و اقتصادی بیشتری برای واشنگتن ایجاد کند.
این گزارش تأکید میکند تهران پس از عبور از حملات گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی، همچنان اهرمهای مهمی برای فشار بر طرف مقابل در اختیار دارد. همین مسئله تمایل ایران به دادن امتیازات بزرگ را کاهش داده است.
تنها یک روز پیش از حملات جدید، ترامپ از نزدیک بودن توافق با ایران سخن گفته بود. سیانان این چرخش سریع از مذاکره به اقدام نظامی را نشانهای از سردرگمی و دشواری واشنگتن در یافتن راهی برای پایان دادن به بحران توصیف میکند.
این تحلیل در پایان میگوید ترامپ بار دیگر برای شکستن بنبست موجود به قدرت نظامی متوسل شده است، اما شواهد ماههای گذشته نشان میدهد که بمباران نتوانسته ایران را به پذیرش شروط آمریکا وادار کند. از همین رو، همچنان تردیدهای جدی درباره کارآمدی این راهبرد در دستیابی به اهداف سیاسی واشنگتن وجود دارد.
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