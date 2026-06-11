به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری آمریکایی CNN به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که مذاکرات میان ایالات متحده و ایران برای دستیابی به یک توافق همچنان در مسیر خود قرار دارد؛ این در حالی است که دو طرف طی دو روز گذشته حملات متقابلی را علیه یکدیگر انجام داده‌اند.

بر اساس این گزارش، تبادل حملات میان آمریکا و ایران برای دومین روز متوالی ادامه یافت. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی جنگ‌افروزانه گفت که واشنگتن در صورت خودداری تهران از پذیرش فوری توافق صلح، حملات بیشتری را علیه ایران انجام خواهد داد.

ترامپ پیش‌تر نیز گفته بود که ایران برای مذاکره بر سر توافق بیش از حد زمان صرف کرده و اکنون باید بهای این تأخیر را بپردازد.

با وجود افزایش تنش‌های نظامی، منبع دیپلماتیک مورد استناد CNN تأکید کرده است که روند گفت‌وگوها متوقف نشده و همچنان برای دستیابی به توافق ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مذاکرات جاری بر سه محور اصلی متمرکز است: پایان دائمی جنگی که از ۲۸ فوریه آغاز شده، بازگشایی و رفع موانع تردد در تنگه هرمز و دستیابی به اجماع درباره برنامه هسته‌ای ایران.

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