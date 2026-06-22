به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی واشنگتنپست در تحلیلی امروز دوشنبه به مشکلاتی پرداخته که دونالد ترامپ بعد از جنگافروزی علیه ایران برای اعلام توافق با این کشور با آنها مواجه است.
واشنگتنپست در مطلبی امروز تصریح کرده جنگافروزی دونالد ترامپ علیه ایران در فوریه سال جاری میلادی موجب از دست رفتن اهرمهای فشار او شد.
این روزنامه نوشته تلاشهای دونالد ترامپ برای رسیدن به توافق با ایران با مخالفتهای عمدهای در داخل آمریکا روبرو شده، چرا که همحزبیهای رئیسجمهور آمریکا او را به واگذار کردن امتیازات بیش از حد به تهران متهم میکنند.
طبق تحلیل این روزنامه، این مخالفتها نشاندهنده چالشهای عمدهای است که دونالد ترامپ در مسیر تلاش برای تبدیل کردن یک آتشبس شکننده به توافقی ماندگار با آنها مواجه خواهد بود.
این رسانه با یادآوری اینکه ایران در دوران جنگ ثابت کرده که میتواند به بازارهای انرژی دنیا شوک وارد کند، نوشته است: ترامپ احتمالاً نسبت به مذاکراتی که در فوریه و قبل از جنگ با ایران برگزار شد از اهرمهای فشار کمتری برخوردار است.
امتیازاتی که کاخ سفید برای بازگشت ایران به میز مذاکره از پیش ارائه کرده، به یکی از محورهای اصلی حمله منتقدان ترامپ تبدیل شده است.
آرون دیوید میلر، کارشناس روابط آمریکا و اسرائیل که به دولتهای جمهوریخواه و دموکرات در زمینه سیاست خاورمیانه مشاوره داده است، به واشنگتنپست گفت: فضای چندانی برای او باقی نمانده که بتواند مانور دهد و به ایران ضربه بزند.
بازدارندگی آمریکا در برابر ایران تضعیف شده است
او افزود: فشار بر ایران «عملاً به معنای ازسرگیری جنگ یا بازگرداندن محاصره دریایی است، اما اینها پیامدهایی دارند» – از جمله پیامدهایی که خود ترامپ گفته است مشتاق به اجتناب از آنهاست.
میلر گفت: ما به شدت بازدارندگی خود را در برابر ایران تضعیف کردهایم.
واشنگتنپست نوشت: میزان خطر برای ترامپ و حزب جمهوریخواه بالاست. تورمی که بر اثر درگیری تشدید شده، فشار زیادی را بر بسیاری از حامیان ترامپ وارد کرده و او را به سمت تلاش برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر کنترلشده تا زمان انتخابات میاندورهای در ماه نوامبر سوق داده است.
نظرسنجی شبکه فاکسنیوز که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که ۵۸ درصد از رأیدهندگان معتقدند آمریکا در تصمیم خود برای اقدام نظامی علیه ایران در فوریه، تصمیم اشتباهی گرفته است. ۷۵ درصد از جمهوریخواهان آن را انتخاب درستی میدانستند و ۳۵ درصد از رأیدهندگان نحوه مدیریت ترامپ در قبال ایران را تأیید کردند.
اعلامیههای مکرر ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز، نشاندهنده چالشهایی است که تلاشهای دیپلماتیک دولت ترامپ با آن مواجه است. پیش از ۲۸ فوریه اهرم فشار ایران بر این گلوگاه باریک کشتیرانی، نظری بود و هرگز به آزمایش گذاشته نشده بود.
واشنگتنپست نوشت: اکنون ایران نشان داده است که میتواند تردد در مسیری را که ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی از آن عبور میکند، متوقف کند.
ترامپ هفته گذشته گفت که نگرانیاش درباره قیمت جهانی انرژی و کاهش ذخایر نفت، عامل اصلی تصمیم او برای جستجوی توافق صلح در آن زمان بوده است.
این روزنامه نوشت: ترامپ و ونس با انتقادات فزایندهای از سوی برخی از همان افرادی روبرو شدهاند که در ابتدا از حملات استقبال کرده بودند، به ویژه زمانی که هر دو نفر هفته گذشته لحن خود را علیه اسرائیل تشدید کردند و از آن به دلیل رعایت نکردن مفاد توافق انتقاد نمودند.
روزنامه آمریکایی در بخش دیگری از این تحلیل مینویسد: گنجاندن آتشبس در لبنان در این توافق، احتمالاً به تنشهای روابط آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داد، زیرا واشنگتن را در موقعیتی قرار میدهد که در مسئله حملات به لبنان، به جای اسرائیل، جانب ایران را میگیرد.
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