به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه برگزاری اجتماع بزرگ «شهید امت»، نشست خبری «اتحاد امت پاکستان» با حضور جمعی از علما و شخصیتهای برجسته شیعه در شهر لاهور برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سید جواد نقوی، رئیس تحریک بیداری امت مصطفای پاکستان، در این نشست از صدور مجوز برگزاری این اجتماع از سوی دولت ایالت پنجاب خبر داد و گفت: این مجوز پس از پیگیریها و تلاشهای گسترده برگزارکنندگان و فعالان مردمی صادر شده است.
وی با تأکید بر اهمیت این رویداد، خواستار حضور همه اقشار جامعه و گروههای ملی و اجتماعی در این گردهمایی شد و افزود: شرکتکنندگان با گرامیداشت یاد «شهید امت» آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای، از خدمات، مجاهدتها و فداکاریهای ایشان تجلیل خواهند کرد.
رئیس تحریک بیداری امت مصطفای پاکستان با اشاره به تحولات سالهای اخیر جهان اسلام اظهار داشت: وحدت و همگرایی میان شیعه و سنی بیش از گذشته تقویت شده و تلاشهای رژیم صهیونیستی برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان با نمایش وحدت و همبستگی امت اسلامی ناکام مانده است.
وی همچنین با اشاره به حمایت گسترده مردم پاکستان از مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و تجاوزها، نقش ملت تشیع در ثبات، امنیت و پیشرفت کشور و همچنین خدمات رهبری سیاسی و نظامی پاکستان در ایفای نقش میانجیگرانه منطقهای را مورد تأکید قرار داد.
سید جواد نقوی با تأکید بر پایبندی برگزارکنندگان به قوانین کشور تصریح کرد: صلح، وحدت و انسجام ملی از اصول اساسی منشور ماست و تمامی برنامههای مرتبط با اجتماع بزرگ «شهید امت» در چارچوب قوانین و ضوابط دولتی برگزار خواهد شد.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین محمد امین شهیدی، رئیس امت واحده پاکستان و مدیر اجتماع بزرگ «شهید امت»، از دعوت احزاب و جریانهای مختلف شیعه و سنی، از جمله جماعت اسلامی پاکستان، برای حضور در این مراسم خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد تمهیدات ویژهای برای حضور بانوان در نظر گرفته شده و بخشها و امکانات اختصاصی برای مشارکت آنان فراهم شده است. به گفته وی، انتظار میرود شمار قابل توجهی از بانوان نیز در این اجتماع بزرگ حضور یابند.
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