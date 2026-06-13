به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سمینار «امام حسین(ع)، ترجمان سیره نبوی(ص) و الگوی عملی برای نسل جوان» با حضور علما، استادان، دانشجویان و شخصیتهای علمی و فکری در دانشگاه اردو اسلامآباد پاکستان برگزار شد.
در این مراسم، سخنرانان به بررسی ابعاد مختلف شخصیت امام حسین(ع)، سیره، فضائل و پیام قیام عاشورا پرداختند و نقش آن حضرت را در تبیین سیره نبوی و هدایت امت اسلامی برجسته کردند.
حجتالاسلام والمسلمین عارف حسین واحدی، نائب رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، در سخنانی با تبیین شخصیت والای امام حسین(ع)، اهداف و مقاصد قیام کربلا و پیام عملی آن برای امت اسلامی، اظهار داشت: امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز دارد و اختلافات فرقهای به چالشی جدی برای امنیت، وحدت ملی و همبستگی امت تبدیل شده است.
وی با تأکید بر ضرورت دوری نسل جوان از افراطگرایی، تکفیر و فرقهگرایی افزود: لازم است دانشجویان، استادان و اندیشمندان، جوانان را با آموزههای اصیل اسلام آشنا کنند و آنان را از هرگونه تفرقه و افراط دور نگه دارند.
این عالم برجسته پاکستانی تصریح کرد: در اسلام اساساً جایی برای فرقهگرایی وجود ندارد. در زمان پیامبر اکرم(ص) و همچنین دوران خلفای راشدین، هیچگونه تقسیمبندی فرقهای وجود نداشت و در زمان قیام امام حسین(ع) نیز هویت مسلمانان بر پایه «اسلام» تعریف میشد.
وی با ابراز تأسف از وضعیت کنونی جامعه اسلامی افزود: امروز جامعه اسلامی بهگونهای دچار تقسیمات فرقهای شده است که حتی مساجد نیز با هویتهای فرقهای شناخته میشوند، در حالی که این روند نیازمند اصلاحی جدی است.
نائب رئیس شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد: اهلبیت اطهار(ع) و صحابه کرام(رض) دو ستون اصلی انتقال پیام اسلام، یعنی عدالت، محبت، امنیت و انسانیت هستند. اسلام دینی جامع و عادلانه است که با ظلم، تبعیض و بیعدالتی مقابله میکند.
وی اتحاد امت اسلامی و مقابله با فرقهگرایی را از بزرگترین وظایف دینی دانست و گفت: در شرایط کنونی، تلاش برای وحدت امت اسلامی یکی از مهمترین عبادات و مسئولیتهای اجتماعی به شمار میرود.
در ادامه این نشست، پروفسور دکتر طاهر الاسلام عسکری نیز با تشریح ابعاد مختلف زندگی امام حسین(ع)، بر ضرورت توجه به پیام کربلا در مسیر پیشرفت و وحدت امت اسلامی تأکید کرد.
همچنین پروفسور دکتر خان شنواری، رئیس دانشگاه، در سخنان خود بر اهمیت علم، وحدت و توسعه ملی تأکید کرد و با استناد به فرمایشات حضرت علی(ع)، علم را عامل حیات ملتها و جهل را موجب عقبماندگی و سقوط جوامع دانست.
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